JERUSALEM – Une voiture a percuté la foule vendredi à un arrêt de bus de Jérusalem, tuant un enfant de 6 ans et un autre, et en blessant cinq. Le chauffeur palestinien a été abattu sur les lieux, signalé à la police israélienne. Les services israéliens du Magen David Adom ont déclaré que l’enfant avait été déclaré mort et que les blessés avaient été transportés d’urgence à l’hôpital, dont deux dans un état critique. La police israélienne a déclaré qu’un officier qui n’était pas en service avait tué l’agresseur présumé. La deuxième victime israélienne est décédée à l’hôpital et un autre enfant était dans un état grave, ont rapporté les médias locaux.

L’attentat à la voiture-bélier est le dernier d’un cycle de violence en spirale entre Israéliens et Palestiniens, au milieu du retour au pouvoir du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui dirige le gouvernement israélien le plus à droite à ce jour, et d’un vide politique qui se creuse parmi les Palestiniens dans les territoires occupés. Banque de l’Ouest.

Les forces israéliennes ont abattu jeudi un Palestinien dans la ville cisjordanienne d’Hébron après qu’il aurait chargé un poste de contrôle avec un couteau. Les forces et les colons israéliens ont tué plus de 40 Palestiniens dans le territoire contesté jusqu’à présent cette année – le taux le plus élevé depuis des années.

En réponse à l’attaque de vendredi, Netanyahu a renforcé les forces de sécurité dans la région et a appelé à des arrestations et à la fermeture et à la démolition de la maison de l’agresseur présumé. La réponse d’Israël au « terrorisme est de frapper de toutes nos forces », a déclaré le Premier ministre.