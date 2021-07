Un attentat à la bombe en bordure de route au marché de Bagdad tue au moins 20 personnes – rapports

« Une attaque terroriste à l’aide d’un IED (engin explosif improvisé) de fabrication locale sur le marché de Woheilat à Sadr City, dans l’est de Bagdad, a fait plusieurs morts et d’autres blessés. Le ministère de l’Intérieur irakien a déclaré lundi dans un communiqué.

Lire la suite















L’explosion s’est produite la veille de la fête de l’Aïd al-Adha, lorsque le marché était particulièrement animé.

Le coût humain de l’explosion n’est toujours pas clair. Au moins 28 personnes ont été tuées et « douzaines » blessés, selon des sources policières et hospitalières de Reuters, tandis qu’Al Jazeera a fait état d’au moins 20 morts et 35 blessés, citant des « responsables de la sécurité ». Des sources de Reuters ont déclaré que certains des blessés devraient mourir, compte tenu de la gravité de leurs blessures.

Banlieue majoritairement chiite à la périphérie de Bagdad, Sadr City a été fréquemment la cible de l’État islamique (EI, anciennement ISIS) lors de la violente conquête de l’Irak et de la Syrie par le groupe djihadiste sunnite entre 2014 et 2017. Bien que les attentats à la bombe soient devenus moins fréquents depuis Défaite militaire de l’EI, Sadr City a été secouée par trois attaques de ce type ces derniers mois.

Le plus récent de ces attentats à la bombe, en juin, a fait 11 blessés, tandis qu’un attentat à la voiture piégée en avril a fait au moins quatre morts.

En dehors de Sadr, deux kamikazes ont tué au moins 32 personnes et en ont blessé plus de 110 lors d’une attaque contre un autre marché de Bagdad en janvier. Plusieurs jours après l’attaque, l’EI a revendiqué la responsabilité.

Aucun groupe n’a encore revendiqué l’explosion de lundi.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !