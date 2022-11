Un attentat à la bombe dans une grande rue d’Istanbul fait 6 morts et des dizaines de blessés, selon le président

Une bombe a explosé dimanche dans une rue piétonne populaire d’Istanbul, tuant six personnes et en blessant des dizaines, a déclaré le président turc. L’explosion a fait fuir les gens alors que les flammes montaient.

Des images publiées en ligne montraient des ambulances, des camions de pompiers et des policiers sur les lieux de l’avenue Istiklal, une artère généralement bondée populaire auprès des touristes et des habitants et bordée de boutiques et de restaurants. Dans une vidéo, une forte détonation pouvait être entendue et des flammes pouvaient être vues, alors que les piétons se retournaient et s’enfuyaient. Les utilisateurs des médias sociaux ont déclaré que les magasins avaient été fermés et que l’avenue avait été fermée.

Le président Recep Tayyip Erdogan a qualifié l’explosion d ‘”attaque perfide” et a déclaré que ses auteurs seraient punis. En plus des six morts, Erdogan a déclaré que 53 autres ont été blessés, selon les informations qu’il a reçues du gouverneur d’Istanbul.

Un technicien médico-légal travaille après l’explosion dans la rue piétonne animée d’Istiklal dimanche. (Kemal Aslan/Reuters)

Cinq procureurs ont été chargés d’enquêter sur l’explosion, a rapporté l’agence de presse officielle Anadolu.

Le chien de garde des médias turcs a imposé des restrictions temporaires sur les reportages sur l’explosion – une mesure qui interdit l’utilisation de vidéos et de photos en gros plan de l’explosion et de ses conséquences. Le Conseil suprême de la radio et de la télévision a imposé des interdictions similaires dans le passé, à la suite d’attaques et d’accidents.

La Turquie a été frappée par une série d’attentats à la bombe meurtriers entre 2015 et 2017 par le groupe État islamique et des groupes kurdes interdits.