Un attentat à la bombe contre une mosquée dans le nord-ouest du Pakistan fait 2 morts et 70 blessés

PESHAWAR, Pakistan (AP) – Une puissante bombe a explosé lundi près d’une mosquée et de bureaux de police dans la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, tuant au moins deux personnes et blessant quelque 70 fidèles, ont annoncé la police et des responsables gouvernementaux.

La plupart des victimes étaient des policiers, ont indiqué les responsables. Personne n’a immédiatement revendiqué l’attentat de Peshawar, la capitale de la province de Khyber Pakhtunkhwa, frontalière de l’Afghanistan.

Zafar Khan, un officier de police local, a déclaré que les sauveteurs tentaient de transporter les blessés dans un hôpital voisin. Il a déclaré qu’il semblait s’agir d’un attentat-suicide, mais une enquête fournira plus de détails.

Khan a déclaré que plusieurs des blessés étaient répertoriés dans un état critique dans un hôpital et que l’on craignait que le nombre de morts n’augmente.

Les soupçons concernant de telles attaques incombent le plus souvent aux talibans pakistanais, qui ont par le passé revendiqué des attentats similaires.

Les talibans pakistanais, connus sous le nom de Tehreek-e-Taliban Pakistan ou TTP, sont un groupe distinct mais aussi un proche allié des talibans afghans, qui ont pris le pouvoir dans l’Afghanistan voisin en août 2021 alors que les troupes américaines et de l’OTAN étaient dans les dernières étapes de leur retrait du pays après 20 ans de guerre.

Le TTP a mené une insurrection au Pakistan au cours des 15 dernières années, luttant pour une application plus stricte des lois islamiques dans le pays, la libération de ses membres détenus par le gouvernement et une réduction de la présence militaire pakistanaise dans les anciennes régions tribales du pays.

The Associated Press