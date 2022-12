Un attentat à la bombe contre une boulangerie dans le sud-ouest du Pakistan fait 1 mort et 6 blessés

QUETTA, Pakistan (AP) – Une bombe a explosé dans une boulangerie de la province agitée du Balouchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, tuant au moins une personne et en blessant six autres, dont une femme et un enfant, a annoncé samedi la police.

L’officier de police Qaseem Shah a déclaré que la bombe avait déchiré un magasin dans le bazar principal du district d’Awaran. Il a dit que “des éléments anti-étatiques”, une référence aux séparatistes baloutches, ont laissé l’engin explosif sous un comptoir et qu’il a été déclenché à distance.

Personne n’a immédiatement revendiqué la responsabilité de l’attaque, mais des groupes séparatistes baloutches ont revendiqué des attaques dans des espaces publics et contre les forces de sécurité dans le passé.

Le Balouchistan a longtemps été le théâtre d’une insurrection de bas niveau menée par l’Armée de libération du Balouchistan et d’autres petits groupes séparatistes exigeant l’indépendance du gouvernement central d’Islamabad. Bien que le Pakistan prétende avoir réprimé l’insurrection, la violence dans la province a persisté.

Les tentatives pour joindre un porte-parole de la BLA pour obtenir des commentaires n’ont pas été couronnées de succès dans l’immédiat.

The Associated Press