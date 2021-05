Un attentat à la bombe au Pakistan visant le chef du parti islamiste fait 6 morts lors d’un rassemblement pro-palestinien

L’explosion de vendredi s’est produite alors que Maulana Abdul Qadir Luni, un émir adjoint du groupe religieux JUI-Nazriyati, arrivait pour rejoindre ses partisans dans leur manifestation contre les récentes actions d’Israël à Gaza, selon le chef de la police locale Abdul Bashir.

Luni a été soigné pour des blessures et est sorti de l’hôpital, ont rapporté les médias locaux. Mais six personnes lors du rassemblement ont été tuées dans l’explosion, qui a également blessé au moins 12 autres personnes.

La police était sur place pour enquêter sur les circonstances de l’explosion, mais on pense qu’elle a été causée par une bombe attachée à une moto sur le bord de la route. Des images circulant sur les réseaux sociaux semblaient montrer les restes endommagés du véhicule qui transportait peut-être le responsable du parti islamiste.

L’attaque a été rencontrée condamnation du porte-parole du gouvernement de la province du Balouchistan, Liaquat Shahwani, qui a appelé les individus à «Priez pour le pardon des martyrs» et a déclaré qu’une urgence avait été imposée dans la région pour soutenir les professionnels de la santé qui s’occupaient des personnes blessées dans l’explosion.

Aucun groupe n’a encore assumé la responsabilité de l’explosion, mais la région où elle s’est produite a été le théâtre d’affrontements entre les forces de sécurité et les insurgés pendant plus d’une décennie, alors que les séparatistes cherchent à établir une zone autonome. Il y a également un certain nombre d’autres groupes militants présents dans la région, y compris la branche pakistanaise des talibans.

