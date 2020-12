Mais 2020 restera aussi l’année où un virus inconnu a ébranlé les fondements du contrat social et exposé un système qui ne pouvait pas empêcher autant de décès.

Le 13 mars, lorsque l’Espagne a déclaré l’état d’urgence, le virus s’installe depuis des semaines. Au début, il semblait être venu avec des vacanciers en quête de soleil et des fans de football revenant d’un match en Italie. Mais les personnes décédées d’une pneumonie en février ont par la suite été confirmées infectées par le nouveau coronavirus.

Deux semaines après que les premières épidémies graves ont frappé l’Europe, l’Espagne a suivi étape par étape les règles italiennes, piégeant la plupart des gens chez eux et paralysant l’économie.

Les politiciens ne cessent de répéter que le système ne s’est pas effondré lors de cette première vague, lorsque le pays a enregistré 929 décès en une journée. Beaucoup sont fiers du «miracle» de multiplier les lits d’hôpitaux et les unités de soins intensifs pour s’occuper des malades.

Mais demandez aux professionnels de la santé et ils vous diront que le vrai coût était un personnel surchargé de travail qui était plus malade que partout ailleurs dans le monde et qui avait fait des ravages émotionnels énormes.

Les soins de santé universels sont la colonne vertébrale de l’État providence espagnol depuis des décennies. Si les hauts fonctionnaires étaient incapables de prévoir une épidémie qui se transformait lentement mais sûrement en pandémie, quelque chose n’allait clairement pas. Et il a fallu des semaines aux médecins et aux infirmières pour obtenir un équipement de protection essentiel.

Mais l’aspect le plus tragique de tous a peut-être été la découverte de la manière dont une société vieillissante rapidement n’a pas réussi à protéger ses personnes âgées. Au moins 20 000 personnes sont mortes dans des maisons de retraite au cours des trois premiers mois – des hôpitaux débordés ont refoulé les femmes et les hommes qui avaient fait sortir l’Espagne de l’isolement de l’époque franquiste et contribué à vie au système de sécurité sociale.

Et pourtant, malgré une méfiance croissante dans le système, les Espagnols ont fait preuve d’une endurance et d’une résilience exemplaires. Comme partout, il y avait des briseurs de règles parmi les jeunes qui réclamaient des partis, des skippers de quarantaine et des négateurs de virus, ainsi que des manifestations opportunistes de sectarisme politique.

Mais le pays dans son ensemble a sans doute été confronté au verrouillage rural le plus intransigeant du monde. Pendant des semaines, l’Espagne est restée chez elle, sacrifiant son économie d’une manière qui risque de peser sur son avenir pour les années à venir.

La propagation du virus s’est arrêtée presque complètement. Le Premier ministre a déclaré la victoire.

Mais désireux de rouvrir, l’industrie du tourisme a fait pression sur le gouvernement. Les gens se sont précipités, impatients de retrouver leurs proches et de rattraper le temps perdu. Cela aurait dû être un été différent, mais toujours un été.

La contagion a rapidement augmenté de nouveau, plaçant cette fois l’Espagne à la pointe de la résurgence en Europe. Puis ont suivi des heures de débats parlementaires, des milliers de protocoles couvrant tout, de la réouverture des hôtels à la bonne gestion des cadavres de COVID-19, et des promesses de faire mieux. Mais alors que l’année tire à sa fin, aucun système de test et de suivi normalisé et efficace n’a été déployé à l’échelle nationale.

Les politiciens ont blâmé les briseurs de règles et, avec certaines de leurs mesures, ont stigmatisé les pauvres qui ne pouvaient pas se permettre de s’isoler ou de travailler à domicile. Certains sont allés jusqu’à blâmer le «style de vie» des migrants.

Les experts, exigeant une enquête extérieure et indépendante, blâment un mélange – une ruée vers la réactivation de l’économie, les bars et restaurants priment sur les écoles ou les parcs, plus le respect des règles en public mais la détente à l’intérieur.

Mais l’incapacité politique a-t-elle également joué un rôle? Certains gouvernements régionaux espagnols ont fait preuve d’une myopie embarrassante en économisant de l’argent en court-circuitant les dépenses de soins primaires ou en finançant la recherche des contacts.

À la mi-décembre, l’Espagne avait signalé 3 747 cas pour 100 000 habitants.

À la fin de l’année, les Espagnols ont montré un manque de confiance dans leurs institutions, les doutes les plus évidents dans les sondages officiels montrant que 55% se méfiaient d’une vaccination COVID-19 et ne se précipiteraient pas pour en obtenir une.