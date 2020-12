Interrogé en avril sur le nombre de morts au Brésil qui dépasse celui de la Chine, il a répondu: «Et alors? Je regrette. Que voulez-vous que je fasse? »

Ces mots ont cristallisé le nombre de personnes venues assister à la riposte du Brésil à la pandémie. Pour Márcio Antônio Silva, un habitant de Rio de Janeiro qui a récemment perdu son fils de 25 ans, ils ont été un coup dur.

‘Je l’ai mis dans la boîte, je l’ai fermée et j’ai dit:’ Mon fils, ils prendront soin de toi. «Et deux jours plus tard, j’entends:« Alors quoi? Dit Silva. «Ça faisait tellement mal. C’est peut-être ce qui fait le plus mal aujourd’hui. «

Les principales actions de Bolsonaro étaient pragmatiques et économiques, bien que retardées et stimulées en partie par le Congrès. Il a pris des mesures pour éviter les pires licenciements et a distribué des paiements d’urgence pour le virus corona. En tant que l’un des pays en développement les plus généreux, ils ont ramené l’extrême pauvreté à son plus bas niveau depuis des décennies et accru sa popularité.

Bolsonaro aurait pu également inspirer les gens à s’installer, mais il les a plutôt encouragés à ignorer les restrictions locales – des restrictions qu’il a lui-même sapées en sortant et en attirant les foules. Et il a réussi à faire pression pour reprendre les matchs de football officiels alors que la pandémie atteignait son apogée.

Le déni était répandu dans la ville amazonienne de Manaus, alors même que le cimetière creusait des fosses communes et que les patients montaient à bord de pipi pour aller aux hôpitaux. La contamination s’est propagée en amont vers les zones autochtones. Dans les tours de Sao Paulo et le long des plages de Rio, les briseurs de quarantaine ont fait écho au rejet de la maladie par Bolsonaro.

À Copacabana, quelqu’un a laissé tomber des croix qui symbolisent les morts. Silva, le père en deuil, les a poussés dans le sable, implorant le respect.

Le président a limogé un ministre de la Santé pour avoir soutenu des mesures entravant l’activité. Une seconde a chuté parce que Bolsonaro faisait la promotion de la chloroquine – un médicament étroitement lié aux médicaments antipaludiques préconisés par le président américain Donald Trump que Bolsonaro lui-même a pris lorsqu’il a contracté le COVID-19. Son troisième ministre de la Santé était un général de l’armée sans expérience sanitaire pré-pandémique.

Le ministère de la Santé a déclaré dans un communiqué qu’il avait distribué des tests à plus de 10 millions de personnes. Ce n’est pas assez proche, a déclaré Pedro Hallal, un épidémiologiste qui coordonne le programme de test à l’Université fédérale de Pelotas, de loin le plus complet du Brésil. Il dit que le gouvernement brésilien n’apprécie pas les tests et que le pays a probablement eu environ 40 millions d’infections – cinq fois le nombre officiel.

Pire encore, il n’y a pas de suivi des contacts. Hallal a déclaré qu’il savait cela par expérience: personne n’a contacté les membres de la famille lorsque leurs parents ont été testés positifs.

La courbe virale du Brésil ne ressemble guère à autre chose: au lieu d’un pic, elle montre un plateau de trois mois avec environ 1000 décès quotidiens.

À la mi-décembre, le pays avait signalé 85,3 cas pour 100 000 habitants.

En raison de la manne monétaire COVID-19 du gouvernement, le Fonds monétaire international prévoit une contraction de 5,8% pour le Brésil – les meilleures perspectives 2020 de six grandes économies d’Amérique latine. Et la hausse du chômage a été limitée, à environ 15%.

Mais les faibles nouvelles inscriptions au chômage cachent moins de personnes à la recherche d’un emploi, dit Andre Perfeito, économiste en chef chez Necton Investimentos. Cela changera à mesure que les dépenses liées à la pandémie diminueront et que la main-d’œuvre augmentera, révélant le taux de chômage «réel» – approchant déjà 25%. Des licenciements sont également prévus.

Les infections se sont rétablies après que les dirigeants locaux ont assoupli les restrictions et que la fatigue pandémique s’est installée, et approchent de leur pic de juillet. Hallal s’attend à ce que cette vague ait plus d’infections chaque jour, bien que moins de décès se produiront.

Le manuel du président a peu changé. Bolsonaro affirme qu’il n’y a pas de temps pour se tordre la main et que l’économie brésilienne devrait commencer à fredonner.

«Nous mourrons tous un jour. Tout le monde mourra ici », a-t-il déclaré début novembre, lorsqu’il a annoncé des mesures pour relancer le tourisme. «Cela n’a aucun sens d’éviter la réalité. Nous devons arrêter d’être un pays de mauviettes. «