« De nombreux Israéliens comprennent qu’il y a un défi sérieux et nous ne pouvons pas laisser passer le temps et espérer que ce problème disparaîtra », a déclaré Yohanan Plesner, président de l’Israel Democracy Institute, un groupe de réflexion qui étudie la société et la politique israéliennes. .

Au fil des ans, la minorité ultra-orthodoxe a exercé une influence extraordinaire sur la société israélienne au sens large, utilisant son statut de roi au parlement pour garantir des budgets généreux et des avantages pour son peuple, et semant le ressentiment parmi le grand public.

Les événements de 2020 ont fait bouillir de longues tensions frémissantes. Les experts médicaux estiment que les ultra-orthodoxes sont responsables d’environ un tiers des cas de coronavirus dans le pays, alors qu’ils ne représentent que 12% de la population.

Avraham Rubenstein, maire de la ville ultra-orthodoxe de Bnei Brak, qualifie le tollé d’injustice. Rubenstein a été acclamé par la critique pour avoir supervisé un effort réussi pour contrôler l’une des pires épidémies de coronavirus en Israël en quelques semaines seulement. Il pense que la colère envers les ultra-orthodoxes est motivée par l’ignorance, l’hostilité et une couverture médiatique hostile.

«Il y a un créateur de l’univers», a-t-il reconnu. «Nous sommes des croyants. Mais quand vous sortez à Bnei Brak, vous voyez d’abord des gens portant des masques et gardant leurs distances. «

Rubenstein dit que les contrevenants sont un petit pourcentage de la communauté ultra-orthodoxe et que les taux de contamination élevés sont dus aux conditions de surpeuplement dans sa ville. Les juifs ultra-orthodoxes vivent dans certaines des villes et quartiers les plus pauvres d’Israël. Il est courant pour les familles de huit ou dix personnes de s’asseoir ensemble dans de petits appartements.

Au début de la crise des coronavirus, Israël était considéré comme un modèle de réussite. Le pays a agi rapidement au printemps dernier pour sceller ses frontières et imposer des restrictions de verrouillage qui semblaient maîtriser le virus. Mais la réouverture de l’économie a été mal gérée et le virus est rapidement revenu.

Les territoires palestiniens limitrophes – la Cisjordanie et la bande de Gaza – sont confrontés à leurs propres crises.

Avec une population plus pauvre et un système médical beaucoup moins sophistiqué après des années d’occupation israélienne, l’Autorité palestinienne a imposé à plusieurs reprises des mesures de verrouillage en Cisjordanie, dévastant une économie déjà fragile.

La bande de Gaza dirigée par le Hamas, étouffée par un blocus israélo-égyptien, n’a signalé aucun cas de coronavirus à propagation communautaire avant août. Mais les chiffres ont augmenté depuis, faisant craindre que le système de santé délabré puisse s’effondrer.

À la mi-décembre, Israël a signalé 3 749 cas pour 100 000 habitants. En Cisjordanie, il y avait 2 798 cas pour 100 000 habitants; à Gaza, 1 327, selon l’Organisation mondiale de la santé.

En Israël, les ultra-orthodoxes n’étaient pas les seuls à lutter. La minorité arabe d’Israël a également fait face à des taux d’infection disproportionnellement élevés, en grande partie en raison de la coutume populaire de tenir de grands mariages. Les jeunes Israéliens, juifs et arabes, affluent vers les plages et les fêtes. Et de nombreux Israéliens de la classe moyenne ont participé à des manifestations de masse contre Netanyahu alors que l’économie souffrait et que le chômage augmentait.

Rubenstein a reçu des éloges pour avoir fait appel à un général d’armée à la retraite pour gérer la crise au printemps dernier. Sa ville a de nombreux programmes pour aider les malades et leurs familles et dispose d’une salle de situation qui surveille de près les infections. Il a enrôlé des centaines de volontaires qui se sont remis du COVID-19, estimant qu’ils n’étaient plus contagieux, pour aider les résidents âgés. De nombreuses personnes adorent à l’extérieur et les synagogues de la ville ont accroché des bâches en plastique pour protéger les participants les uns des autres.

Rubenstein dit que les Israéliens doivent comprendre que les ultra-orthodoxes, qui évitent les ordinateurs et Internet et considèrent l’étude religieuse comme essentielle, comme «l’eau et l’oxygène». Leurs écoles sont restées ouvertes tandis que d’autres enfants étudient à distance. Il dit qu’ils devraient être capables de gérer les choses à leur manière, mais cela ne veut pas dire que les gens veulent être malades ou ne se considèrent pas comme de fiers Israéliens.

«Nous sommes une partie inséparable du pays», a-t-il déclaré.