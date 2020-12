Après avoir fermé tous les magasins non essentiels, ainsi que les écoles, bars, restaurants et clubs, et interdit les rassemblements de plus de deux personnes en public fin mars, les 16 États allemands ont pu reprendre progressivement la vie publique en mai. .

De nombreuses écoles ont arrêté quelques cours avant les vacances d’été et ont commencé à rouvrir complètement fin août. Les restaurants ont continué à servir les clients. Et avec les frontières ouvertes à nouveau, les Allemands, soucieux des vacances, ont pris la route, désespérés de sortir après avoir été enfermés.

Les règles gouvernementales sur la distance sociale, les mesures d’hygiène et le port de masques sont restées en vigueur, mais alors que la vigilance précoce des Allemands s’est transformée en complaisance, la conformité a commencé à glisser et des photos de jeunes faisant la fête dans des groupes soudés et d’autres violations ont amené la chancelière Angela Merkel. un appel pour que les gens se remettent en ligne.

«Nous ne voulons pas être un pays où les rues et les systèmes de transport ne sont que quelques-uns des plus difficiles et les jeunes et tout le monde, en particulier les personnes âgées, osent à peine sortir parce qu’ils craignent l’infection», a-t-elle déclaré en juillet.

Ces appels n’étaient pas suffisants et les cas ont commencé à augmenter de manière exponentielle à mesure que le déclin se produisait, ce qui a incité les responsables à mettre en œuvre un arrêt partiel du brise-lames le 2 novembre. Les scientifiques ont averti que si la tendance n’était pas rompue, le pays était sur la bonne voie pour voir 400 000 nouveaux cas par jour d’ici Noël.

« Pour maîtriser la pandémie, nous avons dû tirer sur le frein d’urgence », a déclaré le ministre de la Santé Jens Spahn, qui a elle-même été infectée par le COVID-19 et s’est rétablie. « La situation est grave. »

S’appuyant sur les leçons tirées du premier verrouillage du pays, les règles relatives aux masques ont été étendues à certaines rues animées, les restaurants ont de nouveau été fermés pour les repas sur place et des restrictions ont été imposées au nombre de personnes pouvant se rassembler. Cependant, les écoles et les magasins ont été autorisés à rester ouverts.

Les infections ont continué d’augmenter pour atteindre de nouveaux records quotidiens, près de quatre fois leur pic en mars, puis se stabiliser à la fin novembre – signe que les mesures fonctionnaient. Mais le nombre de cas est resté élevé, ce qui a incité le gouvernement à prolonger les restrictions jusqu’au 10 janvier, puis à imposer des mesures plus sévères.

Malgré la récente hausse, l’Allemagne fait toujours l’envie de beaucoup, avec un tiers des morts de la Grande-Bretagne et de l’Italie, et un peu moins d’un tiers de la France, qui ont tous une population plus petite.

À la mi-décembre, l’Allemagne avait signalé 1 588 cas et 26,2 décès pour 100 000 habitants.

Un hôpital et un système de santé robustes – ridiculisés par les économistes dans le passé comme gonflés et trop chers – ont signifié que l’Allemagne a toujours eu des lits disponibles pendant les deux phases de la pandémie et a même pu recevoir des patients critiques de ses voisins européens.

Après avoir été dans un excédent budgétaire pendant des années, largement critiqué comme ralentissant la croissance économique, le gouvernement a pu annoncer des renflouements d’entreprises totalisant plus de 1 billion d’euros (1,18 billion de dollars) en mars. Cela a été suivi d’un plan de relance de 130 milliards d’euros.

L’Allemagne a également maintenu le chômage à un niveau bas en recourant largement à un programme de soutien salarial qui existe depuis des années, dans le cadre duquel l’Office fédéral de l’emploi paie au moins 60% du salaire des travailleurs à horaire réduit ou nul.

Depuis le début de la crise, l’expérience de Merkel en tant que scientifique avant d’entrer en politique et son approche prudente et terre-à-terre ont trouvé un écho chez la plupart des Allemands.

Les derniers sondages montrent que plus de 80% approuvent les mesures de verrouillage ou pensent qu’elles devraient être plus strictes, moins de 15% disent aller trop loin.

« L’hiver sera dur – quatre mois longs et difficiles », a déclaré Merkel sans ambages lorsque les restrictions ont été mises en place. « Mais ça va finir. »