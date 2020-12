Vilakazi a été l’une des premières victimes. Le COVID-19 est arrivé en Afrique du Sud début mars lorsque 10 personnes qui avaient visité le nord de l’Italie sont rentrées chez elles. L’un d’eux – un homme de 38 ans – a ramené le virus.

La nouvelle a provoqué des alarmes. Les experts ont mis en garde contre une catastrophe sanitaire, car un grand nombre des 60 millions d’habitants du pays vivent dans des zones urbaines surpeuplées.

Mais le pays avait une arme secrète: des agents de santé qui sont des vétérans de la longue bataille du pays contre le VIH / sida et la tuberculose pharmacorésistante. Les dirigeants sud-africains ont tenu compte de leurs conseils sur la manière de lutter contre le virus et, bien qu’il y ait eu des hauts et des bas, les pires scénarios ne se sont pas encore matérialisés.

L’Afrique du Sud a rapidement imposé l’un des verrouillages les plus durs au monde le 27 mars, jour où elle a enregistré son premier décès par COVID-19. Les usines et les entreprises ont été fermées, de même que tout le commerce à l’exception des supermarchés et des pharmacies. Les frontières étaient fermées. La vente d’alcool et de cigarettes a été interdite. Tout le monde devait rester à la maison.

Le verrouillage était censé gagner du temps. Les hôpitaux ont agrandi leurs unités de soins intensifs, les hôpitaux de campagne ont été rapidement installés dans les centres de congrès et les sites sportifs, et les laboratoires médicaux du pays ont augmenté leurs capacités de test.

Lorsque la pandémie a commencé, l’Afrique du Sud était l’un des deux seuls pays africains sur 54 à pouvoir tester le COVID-19. Les experts en santé ont déclaré que les tests et le suivi aideraient à contrôler le virus. Mais les tests ont stagné car aucun approvisionnement international n’est venu. À un moment donné en mai, il y a eu une attente de deux semaines pour les résultats des tests, rendant essentiellement la recherche des contacts inutile.

La capacité et la vitesse d’essai de l’Afrique du Sud se sont progressivement améliorées. À la mi-décembre, le pays avait réalisé plus de 5,8 millions de tests, avec une moyenne de plus de 23 000 par jour.

Dans l’un des pays les plus inégaux du monde, les armes de l’Afrique du Sud ont été les plus durement touchées par le verrouillage. Le chômage est passé de 28% déjà en hausse à plus de 40%. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a répondu par un programme d’aide de 30 milliards de dollars pour aider les chômeurs du pays.

En juin, l’Afrique du Sud a commencé à lever le verrouillage, avec des résultats prévisibles.

En quelques semaines, les cas de COVID-19 ont augmenté. Au départ, la maladie s’est propagée le plus rapidement au Cap, peut-être parce que c’est un centre de tourisme international – la quasi-totalité des premières centaines de cas du pays ont été importées d’Europe. Mais ensuite, cela a eu lieu dans la plus grande ville, Johannesburg.

L’Afrique du Sud a atteint son premier pic à la mi-juillet, enregistrant environ 13 000 nouveaux cas par jour. Il a ensuite fortement chuté à environ 1 000 cas par jour, compensé par une baisse des admissions à l’hôpital et des décès.

Le gouvernement a progressivement rouvert l’économie et, en novembre, les choses étaient presque revenues à la normale et le pays a rouvert aux voyageurs internationaux, bien que le nombre de nouveaux cas ait commencé à augmenter.

Les dirigeants sud-africains ont estimé qu’ils n’avaient pas le choix: relancer l’industrie cruciale du tourisme. L’économie du pays, l’économie la plus développée d’Afrique, devrait se contracter de plus de 7% alors que le ralentissement déclenché par le COVID-19 amplifie la récession que connaissait déjà l’Afrique du Sud.

À l’approche de la fin de l’année, le pays a combattu une autre vague qui, selon le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, pourrait être pire que la première et submerger certains hôpitaux.

À la mi-décembre, l’Afrique du Sud avait signalé 1 443 cas pour 100 000 habitants. Le pays représente plus de 36% de tous les cas signalés en Afrique.

En surface, la vie semble être revenue à la normale. Les travailleurs remontent dans des camionnettes de taxi pour se déplacer sur les routes bourdonnantes de circulation. Les marchés et les centres commerciaux sont occupés par les acheteurs. Certaines personnes socialisent à nouveau dans les bars.

Mais regardez de plus près les files d’attente dans les banques, les supermarchés et les bureaux de poste, où les gens restent à une distance de six pieds. Et dans l’agitation de la ville – presque tout le monde porte un masque facial. Même les mendiants de la rue.