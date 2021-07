Un athlète testé positif au Covid-19 à l’approche de l’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo

Un athlète au Japon et cinq travailleurs olympiques, pour la plupart des sous-traitants, ont été testés positifs pour le coronavirus, ont annoncé jeudi les organisateurs de Tokyo 2020, un peu plus d’une semaine avant la cérémonie d’ouverture.

La nouvelle est arrivée alors que huit membres du personnel d’un hôtel japonais hébergeant l’équipe olympique de judo du Brésil ont été testés positifs et qu’un membre du personnel de l’équipe russe de rugby à sept a été hospitalisé après un test positif.

Les cas soulignent les défis à venir pour les organisateurs, bien qu’ils notent que seule une poignée de cas ont été détectés jusqu’à présent parmi plus de 8 000 personnes entrées au Japon depuis le 1er juillet.

Tokyo 2020 a déclaré que six personnes, dont un athlète, plusieurs sous-traitants et un membre du personnel des Jeux, avaient été testées positives pour le virus les 13 et 14 juillet.

Ils n’ont donné aucun autre détail sur l’identité des six personnes.

Ailleurs, des responsables ont déclaré que huit employés d’un hôtel japonais hébergeant l’équipe olympique de judo du Brésil avaient été testés positifs pour le coronavirus.

Le groupe hôtelier a été découvert dans la ville de Hamamastu, à l’ouest de Tokyo, lors de dépistages de virus effectués avant l’arrivée samedi d’une trentaine de membres de la délégation de judo brésilienne.

Aucun membre du personnel infecté n’est entré en contact avec les athlètes, ont déclaré les responsables locaux de la santé et des sports.

Un membre de la famille de l’un des employés de l’hôtel infectés a également été testé positif, ont ajouté des responsables de Hamamatsu.

Par ailleurs, un membre du personnel de l’équipe russe de rugby à sept a été hospitalisé après avoir été testé positif, a déclaré à l’AFP un responsable de leur ville hôte, Munakata, dans l’ouest du Japon.

L’équipe de 16 athlètes et 10 membres du personnel a atterri dans un aéroport de Tokyo le 10 juillet et n’a eu aucun contact étroit avec les autorités locales ou les résidents depuis lors, a-t-il déclaré.

Le reste de l’équipe est désormais mis en quarantaine dans son logement, mais s’il est négatif jeudi, il pourra reprendre l’entraînement dès vendredi, a ajouté le responsable.

La nouvelle arrive avec un peu plus d’une semaine avant l’ouverture des Jeux pour des événements principalement à huis clos, avec des mesures anti-infectieuses strictes imposées aux athlètes, aux officiels et aux journalistes.

L’agence de presse Kyodo a rapporté jeudi que les organisateurs envisageaient d’avoir moins de 1 000 VIP et dignitaires lors de la cérémonie d’ouverture dans le stade national de 68 000 places.

Tokyo est actuellement en état d’urgence virale, avec une recrudescence des infections. La ville a enregistré mercredi 1 149 cas, le chiffre le plus élevé depuis janvier.

