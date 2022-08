Un athlète perd sa course en Colombie après que son pénis soit sorti au milieu de la course

Dans une tournure malheureuse des événements, un athlète a perdu une course de 400 mètres aux Championnats du monde d’athlétisme U20 2022 en raison d’un dysfonctionnement de sa garde-robe. Alberto Nonino, 18 ans, originaire d’Italie, participait au 400 mètres de décathlon à Cali, en Colombie, lorsque l’incident s’est produit. Alberto Nonino a très bien commencé en gagnant du rythme face à ses concurrents, laissant aux passants l’impression qu’il pourrait gagner la course assez facilement. Cependant, après que Nonino ait passé la voie du milieu, il a semblé mal à l’aise et a continué à se pencher pour tenir son entrejambe plusieurs fois. À l’époque, les téléspectateurs ne savaient pas ce qui n’allait pas, mais le rythme de Nonino a légèrement diminué, permettant à ses concurrents de le dépasser. L’athlète a malheureusement terminé dernier avec un record de temps de 51,57 secondes.

Selon LADbible, le journaliste sportif David Sanchez de Castro a rapporté que le pénis d’Alberto Nonino continuait de tomber de son short. L’incident ne lui a pas permis de courir correctement pendant la course. L’athlète de 18 ans a essayé de résoudre le problème, mais rien ne fonctionnait en sa faveur pour le moment.

Regardez les images de la course ci-dessous :

Mundial de atletismo sub20, Cali (Colombie). Série ultime de los 400 metros del decatlón. El italiano Alberto Nonino (18 ans), par la calle cinco, empieza muy bien pero acaba entrando último. Iba con la minga fuera. Littéralement #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/u3Jx8yLaz0 — David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) 3 août 2022

Comme le rapporte le portail, Alberto Nonino s’est rendu sur Instagram après le match pour parler de l’incident malheureux. Le jeune homme de 18 ans a déclaré qu’il était conscient que l’incident avait créé un buzz sur les réseaux sociaux, mais il a demandé aux internautes de cesser de lui envoyer des liens vers des blogs et des articles à ce sujet. Il a ajouté que c’était un “accident”.

«Je veux juste vous parler un peu du tapage qu’il y a eu sur les blogs et les médias sociaux en général. Je suis conscient que c’était évidemment un accident et je voudrais vous dire que je suis conscient de la réaction et que vous n’avez pas besoin de m’envoyer les liens vers les blogs là-bas », a déclaré Nonino dans une histoire Instagram. Il a expliqué que toute la situation semblait être drôle pour lui maintenant, cependant, après avoir terminé le match, l’athlète s’est senti “terrible”. Ce sont sa famille et ses amis qui l’aident à se remettre de l’incident.

“J’essaie d’en rire maintenant, mais immédiatement après, je me suis senti mal et je suis reconnaissant à mes amis et à ma famille de m’avoir aidé à surmonter ce qui s’est passé quelques heures plus tard”, a-t-il poursuivi. En concluant sa déclaration, Nonino a souligné que tous les articles autour de l’incident ne l’avaient pas affecté en raison de son approche optimiste, mais s’il s’agissait d’une personne plus sensible, le résultat aurait pu être dévastateur.

