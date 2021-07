Un athlète partage une vidéo dépoussiérant toutes les « fausses nouvelles »

Les Jeux olympiques de Tokyo 2021 approchent à grands pas. Avec le grand événement commençant le 23 juillet, l’espace d’actualités est rempli d’actualités intéressantes, informatives et intrigantes liées aux jeux. Mais parfois, l’actualité est assez particulière, et les réseaux sociaux font office de cerise sur le gâteau.

Dans un souci de durabilité, les lits du village étaient faits de cartons pour les athlètes. Cependant, dès que l’information a été diffusée, le lit, plutôt que d’être qualifié d’écologique, a commencé à devenir populaire sous le nom de « lit anti-sexe ».

Paul Chelimo, médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Rio, a tweeté une photo des lits disant: « Les lits à installer aux Jeux olympiques de Tokyo visent à éviter l’intimité entre les athlètes ». Paul continue de plaisanter dans le fil et écrit: « Ceux qui font pipi sur le lit sont en danger. » Les internautes n’ont pas pu ignorer le tweet hilarant, et ils ont rejoint l’espace avec leurs idées et commentaires humoristiques.

Les lits qui seront installés dans le village olympique de Tokyo seront en carton, cela vise à éviter l’intimité entre les athlètes Les lits pourront supporter le poids d’une seule personne pour éviter des situations au-delà du sport. Je ne vois pas de problème pour les coureurs de fond, même 4 d’entre nous peuvent le faire pic.twitter.com/J45wlxgtSo – Paul Chélimo (@Paulchelimo) 17 juillet 2021

Retirer le matelas du lit et le placer sur le sol semble beaucoup trop facile pour résoudre ce problème @Tokyo2020 as-tu aussi rendu les sols anti-sexe ? Demander un ami https://t.co/AR9ereLhfm– Ellen Perez (@EllenPerez95) 18 juillet 2021

Hier, brisant tous les doutes et réserves contre la solidité du lit, Rhys McClenaghan, une gymnaste irlandaise, a partagé une vidéo sur Twitter. Dans la vidéo, Rhys est vu debout sur le lit, disant: « Dans l’épisode d’aujourd’hui de fausses nouvelles aux Jeux olympiques, les lits sont censés être anti-sexe, sont en carton et se brisent apparemment lors de mouvements soudains. » En disant cela, il commence à sauter sur le lit avec toute sa force, et le lit reste intact. Il ne bouge même pas un peu. « Ce sont de grosses fausses nouvelles », s’est exclamé Rhys à la fin.

Il est courant que les athlètes deviennent intimes pendant les jeux. De nombreux athlètes, hommes et femmes, ont fait des révélations à ce sujet dans le passé. Cependant, comme COVID-19 se cache toujours, les organisateurs des jeux ont veillé à ce que les athlètes respectent autant que possible la distanciation sociale. La distribution de préservatifs est une tendance aux Jeux olympiques depuis des décennies maintenant. Selon des informations parues dans la presse, les organisateurs des Jeux de Tokyo ont conclu un accord avec quatre fabricants de préservatifs pour fournir environ 160 000 préservatifs aux athlètes du village. Mais ceux-ci ne seront remis aux athlètes qu’après leur départ du village après les matchs, car ils visent à sensibiliser le public au VIH et au sida.

Les athlètes ont commencé à arriver au village et beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour fouiller dans les couchages ; cependant, les lits sont le centre de discussion. Airweave, une marque japonaise de matelas, fabrique ces lits. Ils peuvent supporter jusqu’à 200 kilogrammes de poids et seront recyclés en papier après les jeux.

