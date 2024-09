Un athlète olympique suspendu pour un geste chrétien — RT World News

Le judoka serbe Nemanja Majdov a été suspendu cinq mois pour avoir fait un signe de croix avant un combat aux Jeux de Paris

La Fédération internationale de judo (IJF) a sanctionné le Serbe Nemanja Majdov pour avoir violé les règles religieuses de l’organisation lors d’un combat aux Jeux olympiques de Paris, a indiqué l’athlète. annoncé lundi via les réseaux sociaux.

Majdov a déclaré avoir été informé de la décision il y a 15 jours et avoir été informé que la suspension de cinq mois était due au fait d’avoir fait le signe de croix avant un combat contre le Grec Teodor Tselidis.

L’athlète a déclaré que jusqu’à l’expiration de l’interdiction, il ne pourra participer à aucun tournoi, camp ou préparation.

Dans un message publié sur Instagram, Majdov a déclaré que dans sa lettre de réponse à la FIJ, il avait refusé de s’excuser pour ce geste – et que même s’il avait su la punition qu’il recevrait, il ne se serait pas excusé.

« Ce n’est rien de nouveau pour moi, c’est juste une nouvelle page dans ma carrière et une nouvelle expérience de vie. Je suis désolé qu’un sport aussi beau et difficile que le judo soit tombé dans de telles situations », l’athlète a écrit.















Lors de son combat contre Tselidis, Majdov a subi une défaite précoce après avoir reçu trois cartons jaunes. Frustré par la disqualification, Majdov a vivement critiqué la décision et les Jeux olympiques de Paris dans leur ensemble.

« Des déchets sataniques. Leur jugement est empoisonné… Disqualifiez-moi dans deux minutes et ne me donnez aucune chance de montrer quoi que ce soit… Vos valeurs, le sport et les Jeux olympiques ne sont que des déchets. » Majdov a écrit dans une série de publications depuis supprimées sur Instagram. « Le judo est un sport perdu. L’issue du combat est contrôlée à 100 % par les arbitres. Ceux qui se plient et s’inclinent devant eux s’en sortent mieux. Vous n’obtiendrez jamais ça de moi. Je n’ai pas besoin d’une telle médaille. »

L’IJF n’a pas encore publié de déclaration officielle sur la suspension de l’athlète.