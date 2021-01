ATHÈNES – Un champion olympique de voile a accusé un haut responsable sportif grec d’abus sexuels, la première accusation très médiatisée d’agression sexuelle et d’abus de pouvoir du pays depuis que le mouvement #MeToo a balayé le monde ces dernières années, faisant tomber de puissantes personnalités du pays. mondes médiatique, politique et sportif. Les affirmations de Sofia Bekatorou, championne olympique de voile grecque, selon lesquelles elle a été agressée sexuellement par l’officiel il y a 23 ans, à l’âge de 21 ans, ont suscité une vague de soutien et un débat inhabituellement ouvert dans un pays où les études suggèrent que le harcèlement sexuel est répandu. Et il a catapulté l’un des athlètes internationaux les plus populaires de Grèce aux yeux du public, cette fois en tant que championne des droits des femmes. Plusieurs autres femmes du domaine du sport et au-delà se sont désormais également prononcées sur des allégations de harcèlement, et la Cour suprême grecque a exhorté les procureurs à faire de la réponse à ces allégations une priorité.

«C’est un moment extrêmement important», a déclaré Vasiliki Petousi, sociologue responsable de la recherche sur le genre à l’Université de Crète. «Une femme populaire et accomplie qui raconte une histoire qui peut arriver à n’importe quelle fille à tout moment – c’est extrêmement symbolique et peut conduire au changement», a-t-elle déclaré, ajoutant que le climat politique et social plus large était enfin propice à une telle percée. Mme Bekatorou, qui a remporté l’or aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004 et le bronze quatre ans plus tard à Pékin, a déclaré qu’un haut responsable de la fédération de voile du pays l’avait agressée sexuellement dans une chambre d’hôtel en 1998. «Je lui ai dit non, j’ai répété que je ne voulais pas continuer et lui, avec de faux discours doux, a dit que ce n’était rien, en faisant la lumière», a-t-elle déclaré lors d’un séminaire en ligne organisé par le ministère grec de la Culture et des Sports sur Le 14 janvier. Après l’incident, a déclaré Mme Bekatorou, elle se sentait «sale, épuisée, humiliée et incapable de défendre mes droits». Mme Bekatorou, aujourd’hui âgée de 43 ans, a adressé mercredi une lettre à World Sailing, l’organe directeur mondial, signée par plusieurs athlètes et entraîneurs de voile olympique, dénonçant une «situation déplorable» dans la fédération grecque et demandant à des responsables mondiaux de nommer gestion temporaire pour planifier les élections pour un nouveau conseil. Dans la lettre, elle a également nommé son agresseur présumé pour la première fois comme Aristeidis Adamopoulos, un haut responsable de la fédération.

M. Adamopoulos avait déjà démissionné de son poste au sein de la fédération et démissionné du Comité olympique grec la semaine dernière, affirmant que c’était pour le protéger d’une mauvaise publicité après que son nom ait été diffusé dans les médias en tant qu’auteur présumé. Les accusations étaient «fausses, diffamatoires et trompeuses», a-t-il déclaré dans une lettre au comité publiée samedi dernier. Les efforts pour joindre M. Adamopoulous pour obtenir des commentaires ont échoué. Mme Bekatorou a déclaré que les craintes de compromettre son rêve olympique l’avaient empêchée de dénoncer ses abus à l’époque. Maintenant, en tant que mère de deux enfants et préoccupée par les jeunes athlètes confrontés à des défis similaires, a-t-elle déclaré, elle se sentait obligée de se manifester, même si l’infraction présumée a expiré en vertu du délai de prescription de la Grèce. «J’espère que d’autres femmes et personnes viendront parler pour que notre société devienne plus saine et que nous n’ayons pas peur», a-t-elle déclaré après avoir témoigné devant un procureur mercredi. Mme Bekatorou a d’abord parlé publiquement de ses abus dans une interview à l’édition grecque du magazine Marie Claire en décembre, bien que cela ait eu relativement peu d’impact à l’époque. Mais le récit de Mme Bekatorou sur le forum en ligne la semaine dernière a provoqué une vague de solidarité sur les réseaux sociaux sous les hashtags #WithSofia et #MeToo, et sa cause a été adoptée par plusieurs politiciens grecs. «Sofia a brisé courageusement la chaîne de la peur et du silence», a déclaré le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis écrit sur Twitter samedi dernier. «Faisons tous ce premier pas de Sofia: nous parlons, nous condamnons, nous révélons. La Présidente Katerina Sakellaropoulou, la première femme à occuper ce poste en Grèce, a déclaré que Mme Bekatorou avait «dissous une conspiration du silence».

De nombreuses victimes ne s’expriment pas, a déclaré lundi Mme Sakellaropoulou après avoir rencontré Mme Bekatorou, «car elles savent que dans le meilleur des cas elles feront face à la pitié ou à la méfiance et dans le pire des cas au mépris, à la dérision, voire à la stigmatisation sociale. Bien que les incidents soient rarement signalés, des études suggèrent que le harcèlement sexuel sur les lieux de travail grecs est courant. Un sondage réalisé en juillet dernier auprès de 1 001 femmes par l’organisation caritative ActionAid a révélé que 9 sur 10 avaient subi des avances non désirées sur leur lieu de travail, et 1 sur 10 déclarait avoir été victime d’agression sexuelle. Les récits de tels abus ont longtemps tourbillonné dans les sports, la politique et les médias grecs, mais ne sont documentés que maintenant. La Grèce a fait des progrès dans la législation relative aux droits des femmes au fil des ans. En 2010, il a adopté une loi contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi qui fait du harcèlement sexuel un crime passible d’une peine maximale de trois ans de prison. cependant, le pays est en retard par rapport à ses homologues de l’Union européenne dans la promotion égalité des sexeset le harcèlement des femmes dans les secteurs à prédominance masculine est souvent balayé sous le tapis. «Pendant des décennies, le harcèlement sexuel a été considéré comme tabou, la société a refusé de reconnaître une réalité sociale», a déclaré Maria Syrengela, la vice-ministre grecque du Travail chargée de l’égalité des sexes, dans une réponse par courrier électronique aux questions. «Mais ces dernières années, la société a mûri, elle a fait des pas en avant.» Plusieurs femmes ont déjà suivi l’exemple de Mme Bekatorou. Parmi eux, Mania Bikof, une joueuse de water-polo à la retraite qui a déclaré qu’elle avait été forcée de se déshabiller jusqu’à la taille pour qu’un médecin puisse examiner une blessure à l’épaule, et l’ancienne championne de natation Rabea Iatridou, qui a déclaré avoir été pelotée par un médecin. Les athlètes masculins se sont également prononcés, y compris Nikos Kaklamanakis, un autre champion de voile, qui a déclaré que les responsables de la fédération de voile avaient menacé les jeunes athlètes de rester silencieux sur les allégations d’abus. Un athlète olympique de Chypre a également dénoncé les abus commis par l’un des responsables sportifs de ce pays. L’athlète, Andri Eleftheriou, membre de l’équipe nationale de tir, a déclaré avoir été agressée sexuellement par l’officiel aux Jeux du Commonwealth en 2006, où elle a remporté une médaille d’or, puis à nouveau aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Mme. Eleftheriou a déclaré dans un message Facebook Messenger qu’elle avait signalé les abus présumés à la police de Chypre mercredi après avoir rencontré la ministre de la Justice Emily Yiolitis. En Grèce, il y a également eu des revendications du monde politique, où les femmes restent sous-représentées, n’occupant qu’un siège sur cinq au Parlement et deux des 20 postes ministériels dans le gouvernement conservateur.