Un athlète de l’Okanagan maîtrise la piste de Regina

Continuez à bouger, dit Will Harrower, l’athlète maître de Vernon, ou le temps vous rattrapera.

Le fournisseur de Soda Stream et de magazines se déplace assez rapidement pour un homme de 50 ans et fait aussi quelques lancers, pour faire bonne mesure, comme en témoignent les cinq médailles qu’il a remportées du 29 au 31 juillet lors des 47e Championnats canadiens annuels d’athlétisme en plein air des maîtres à Régina.

Harrower, qui a eu 50 ans en janvier, a remporté deux médailles d’or, deux d’argent et une de bronze dans ses six épreuves chez les 50-54 ans au Complexe sportif des Jeux du Canada au parc Douglas dans la capitale de la Saskatchewan.

L’une des médailles d’argent est survenue au 200 mètres avec Martin Forest, du Québec, qui a devancé Harrower par 0,07 seconde, 28,18 à 28,25.

“Une foulée de plus et je l’aurais battu”, a ri Harrower lors d’une pause du travail le jour de la Colombie-Britannique le lundi 1er août.

Ses médailles d’or sont survenues au 100 m avec un meilleur temps de la saison de 13,34 secondes, battant Colin Ellis du club hôte de 0,14 seconde, et au lancer du poids avec un soulèvement de 10,48 mètres, distançant facilement Kier Wison de Sherwood Park, Haute (8.93m).

Il a également décroché l’argent au 400 m en un temps d’une minute 10,13 secondes.

Harrower a remporté le bronze au lancer de poids, qui lance une version intérieure de 25 livres du marteau au lancer du marteau. Son résultat était de 9,93 m.

Harrower a terminé cinquième dans une autre épreuve sur le terrain, le disque.

“Je l’utilisais pour remplir le temps”, a-t-il déclaré. “J’ai fait un meilleur lancer de la saison et je lançais bien, mais je devais courir le 400 mètres.”

Harrower était ravi de ses résultats à Regina, même s’il affirme que c’est une rare fin de semaine où il quitte une compétition heureux.

“Je regarde la liste des performances et je pense:” Je pourrais repartir sans rien “, a-t-il déclaré à propos de la compétition à laquelle il serait confronté. « Mes temps et mes distances avant les compétitions, je ne suis jamais satisfait de mes temps. Mais mon 100 mètres était 0,36 seconde plus rapide que le meilleur temps de la saison, le 200 mètres était un peu plus lent et le 400 mètres, j’ai retiré 5,77 secondes de mon meilleur temps.

“C’était une bonne rencontre.”

À sa 31e saison d’athlétisme de compétition, Harrower a commencé comme coureur, mais lorsqu’il a développé des problèmes avec un tendon d’Achille, il s’est tourné vers le lancer.

“Mes (deux) garçons étaient en piste et je pensais que je pouvais lancer”, a-t-il déclaré. “Je l’ai laissé tomber quand la blessure a disparu et je me suis concentré sur la course, mais je me suis remis au lancer parce que les gars me manquaient, j’ai raté le lancer lourd, j’ai juste manqué de le faire et de m’entraîner.”

Harrower s’entraîne cinq à huit fois par semaine, soit à l’intérieur au gymnase, soit à l’extérieur sur l’anneau de piste du Greater Vernon Athletics Park. Il a plusieurs bonnes raisons de rester impliqué dans le sport.

« Il y a la camaraderie avec les gars. Je me suis fait beaucoup d’amis dans tout le pays et dans le monde, et j’ai hâte de les voir », a-t-il déclaré. « Ça me maintient en forme. Je pense que j’aime probablement plus l’entraînement que la compétition. J’aime entrer et punir mon corps, et le faire réagir.

« C’est aussi une bataille mentale, et j’aime ça aussi. Et ça me garde jeune.

Harrower participera plus tard ce mois-ci aux championnats des maîtres de la Colombie-Britannique à Langley.

