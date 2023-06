Un athlète atypique d’Abbotsford relève le défi Spartan Death Race

JP Siou d’Abbotsford prépare une hache, une plume de tourterelle et une livre de nourriture d’âne pour un voyage dans les montagnes du Vermont plus tard ce mois-ci pendant trois jours qui mettra à l’épreuve sa volonté de survivre.

Siou a été choisi comme l’un des rares à participer à l’événement Spartan Death Race, qui se déroule du 30 juin au 3 juillet.

C’est un événement conçu pour briser les concurrents physiquement, mentalement et émotionnellement. Les coureurs ne savent pas en quoi consiste l’événement, mais dans le passé, il comprenait tout, du bois coupé, des tours de magie, des énigmes, des milliers de défis physiques comme des burpees, des randonnées nocturnes et de nombreuses autres tâches.

Siou, qui possède un studio de fitness à domicile à Abbotsford et est un entraîneur certifié Spartan Race, se dirigeait initialement vers le Vermont pour un atelier lié à Spartan Race et allait participer à la Death Race pendant six heures. Cependant, tous ceux qui assistaient à l’atelier ont eu la possibilité d’être ajoutés comme une éventuelle entrée de dernière minute dans la course à la mort complète elle-même et Siou a accepté de s’inscrire.

Il a ensuite été choisi comme remplaçant il y a quelques semaines à peine et a accepté de relever le défi. Seuls 10% de tous les coureurs terminent la Death Race et Siou entre dans l’événement avec très peu de préparation. Malgré cela, il a dit qu’il était impatient de relever le défi.

« À 5-6 et près de 200 livres, je suis loin du prototype de coureur de trail / athlète d’endurance », a-t-il déclaré à The News. « Je soupçonne honnêtement que je serai probablement l’un des concurrents les moins qualifiés en termes de réalisations passées en course pour suivre cette ligne de départ, mais s’il y a une chose que je peux faire, c’est souffrir et continuer à avancer. »

Siou a dit qu’il suit l’entraînement typique qu’il fait lorsqu’il dirige ses cours pour se préparer et a également ajouté le rucking – porter des sacs lourds sur de longues distances – à ses routines. Mais il ne veut pas non plus se blesser ou s’épuiser trop avant l’événement.

« Trois semaines ne me suffisent pas pour m’entraîner de manière significative », a-t-il déclaré en riant. « Et je ne veux pas me gâcher à court terme. »

Son parcours de remise en forme a commencé lorsqu’il a été découragé par la façon dont il était hors de forme lorsqu’il montait des escaliers avant la naissance de son premier enfant. Siou a dit qu’il voulait pouvoir jouer avec ses enfants et s’est lentement éloigné de son travail informatique.

Il a travaillé avec un entraîneur local pour se mettre en forme, puis est devenu lui-même entraîneur. Il a finalement construit une clientèle fidèle et a lancé The Body Transformation Group Inc. et a organisé des cours à partir de son garage. Il a finalement ouvert une salle de sport, mais est ensuite retourné chez lui après que cette expérience ne se soit pas avérée suffisamment rentable.

Siou a déclaré qu’un grand tournant pour lui était de participer à la Spartan Race 2015 à Sun Peaks. Il a dit que l’événement l’avait vraiment mis au défi et avait fait de lui un meilleur athlète physiquement et mentalement.

« C’était tellement époustouflant pour moi », a-t-il déclaré. « Réaliser que je pouvais surmonter tant d’inconfort et de lutte, mais continuer à avancer. Cela a vraiment changé mon idée de ce que je pensais être la plus grande chose que les gens puissent retirer de la formation. La résilience mentale, émotionnelle et physique dont vous avez besoin pour la Spartan Race résume tout ce travail.

Après cette course, Siou a suivi la formation d’entraîneur Spartan et est maintenant l’un des trois entraîneurs Spartan certifiés de niveau deux dans l’Ouest canadien. Il a dit qu’il avait également aidé ses clients à terminer les Spartan Races et que la sensation était incroyable.

« Aider les autres à réussir et voir ce qu’ils peuvent faire est ce qu’il y a de mieux », a-t-il déclaré. « Le fait qu’ils aient la même expérience que moi lors de ma première course est gratifiant. »

Il a dit que sa famille, avec qui il habite à Abbotsford depuis 2004, est très favorable à ses aventures loufoques. Il veut également motiver les autres à se dépasser et à réaliser quelque chose qu’ils pensaient impossible.

« Les gens devraient vraiment explorer leurs limites et se sentir mal à l’aise », a-t-il déclaré. « C’est comme ça qu’on grandit. C’est toujours ce que j’essaie de transmettre à mes clients. Nous vivons une vie tellement confortable et nous avons parfois l’impression de faire tourner nos roues. Mais si vous sortez et que vous vous mettez à travers des choses difficiles et de l’adversité, cela peut vraiment vous ouvrir les yeux.

Siou a déclaré que son objectif était de terminer l’événement, mais qu’en fin de compte, il voulait terminer dans la première moitié du peloton.

« J’ai une tolérance assez élevée à la souffrance », a-t-il déclaré. « J’ai l’impression que 24 heures, c’est faisable. 48 heures est une bonne possibilité. Mais au-delà de ça, je ne sais pas.

Siou a déclaré qu’il ferait un suivi avec The News après son expérience à la Death Race.

Pour plus d’informations sur Siou, visitez btgfitness.com.

