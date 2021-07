Un athlète algérien de judo se retire des Jeux olympiques pour éviter un éventuel match avec Israélien, dit qu’il ne « se salira pas les mains »

Fethi Nourine, le vainqueur de la médaille d’or aux Championnats d’Afrique de judo de cette année, s’est retiré des Jeux olympiques après avoir constaté que le tirage au sort le préparait à affronter l’Israélien Tohar Butbul au deuxième tour s’il gagnait son premier match.

Butbul a un laissez-passer au premier tour de la catégorie des 73 kilogrammes, tandis que Nourine, 30 ans, devait affronter Mohamed Abdalrasool du Soudan. Abdalrasool n’était pas parmi les quatre premiers aux championnats d’Afrique de judo.

« Nous avons beaucoup travaillé pour atteindre les Jeux olympiques, et la nouvelle a été un choc, un tonnerre », Nourine a fait part du tirage au sort jeudi dans une interview diffusée en Algérie. Il a ajouté qu’il ne changera pas d’avis, citant son soutien aux Palestiniens, et qu’il ne « se salir les mains. »

Nourine était l’un des trois Algériens à remporter l’or aux Championnats d’Afrique de judo, mais son entraîneur n’aurait trouvé aucune faute dans sa décision de quitter les Jeux olympiques. « Nous n’avons pas eu de chance avec le tirage » a déclaré l’entraîneur Amar Ben Yaklif à un média algérien.

Nous avons eu un adversaire israélien, et c’est pourquoi nous avons dû nous retirer. Nous avons pris la bonne décision.

Il n’est pas sans précédent que des athlètes de pays à majorité musulmane refusent de rivaliser avec les Israéliens. En effet, Nourine s’est retirée du Championnat du monde de judo 2019 à Tokyo pour esquiver un tel match.

Cette décision sonne un autre scandale lié à Israël pour des Jeux olympiques qui ont déjà été confrontés à une question d’antisémitisme et sont sur le point d’être annulés en raison d’infections à Covid-19. Le contrat du comédien japonais Kentaro Kobayashi, directeur des cérémonies d’ouverture et de clôture, a été annulé plus tôt cette semaine, après qu’il a été révélé qu’il avait fait un sketch en 1998 faisant des blagues sur l’Holocauste.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée vendredi et comprenait une minute de silence en souvenir des 11 athlètes et entraîneurs israéliens qui ont été assassinés par des terroristes palestiniens aux Jeux olympiques de 1972 à Munich. Ce geste marquait la première fois que les victimes étaient honorées lors d’une cérémonie d’ouverture olympique depuis 49 ans qu’elles ont été tuées.

