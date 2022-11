Un atelier sur la consommation d’alcool a lieu à Princeton cette semaine

Le médecin local, le Dr Andrew Ashley, parlera des troubles liés à la consommation d’alcool et des options de traitement lors d’un prochain atelier le 16 novembre pour les dirigeants de la communauté de Princeton.

Une option de traitement pour les troubles liés à la consommation d’alcool qui peut éliminer les envies, ne nécessite pas d’abstinence et qui offre une stabilité pour demander des conseils et d’autres soutiens, est défendue par des médecins à Princeton.

Bien qu’elle ne soit pas toujours nécessaire, cette approche comprend souvent la prescription d’un médicament afin d’éliminer les fringales et de soulager les symptômes de sevrage, donnant aux gens le choix d’arrêter ou simplement de réduire la quantité qu’ils boivent.

“Les médicaments ne sont qu’un outil dans la boîte à outils”, a déclaré le Dr Andrew Ashley, expliquant que lui et son patient travaillent ensemble pour discuter et créer un plan de soins adapté à l’individu.

“Certains outils fonctionnent mieux pour différentes personnes, et ce qui peut convenir à une personne peut ne pas convenir à une autre.”

L’option d’essayer l’un des nombreux médicaments approuvés peut permettre de se libérer des envies de fumer, ce qui facilite la connexion à des soutiens tels que des conseils et des ressources communautaires.

“Il s’agit également d’avoir plus d’un outil dans la boîte à outils”, a déclaré Ashley.

« Certaines personnes pourraient vouloir aller dans un groupe de soutien, obtenir des conseils et prendre un médicament. Cela revient vraiment à offrir une autre option aux gens.

Il encourage les personnes qui s’interrogent sur le traitement et les nouvelles options disponibles à consulter le bureau de leur médecin ou de leur infirmière praticienne. “Beaucoup plus d’entre nous luttent avec cela que quiconque ne le pense, et nous sommes là pour vous aider.”

De nouvelles options de traitement offrent également un nouvel espoir de guérison. “Je rencontre des gens qui se demandent à quoi ça sert de réessayer”, a ajouté Ashley. “Mais il n’est jamais trop tard, et il y a toujours un avantage à s’arrêter, peu importe où vous vous trouvez dans le continuum.”

En fait, de nombreux risques pour la santé, dont certaines formes de cancer, sont associés à la surconsommation d’alcool.

Selon le rapport sur les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada publié en 2022, moins c’est mieux – avec une recommandation de pas plus de deux verres par séance ou 10 verres par semaine pour les femmes, et pas plus de trois par séance ou 15 par semaine pour Hommes.

Les personnes représentant tous les domaines de notre communauté sont invitées à en savoir plus sur la compréhension du trouble lié à la consommation d’alcool en tant que condition médicale, sur les options de traitement et sur le travail actuellement en cours à Princeton.

Cet événement comprendra également des rencontres et des discussions sur les soutiens existants à Princeton et sur ce que la communauté peut faire pour promouvoir une relation plus saine avec l’alcool pour un plus grand nombre de personnes.

Si vous souhaitez participer à cet atelier gratuit ou pour en savoir plus, veuillez visiter :

Heather Allen est la directrice des communications de la Société canadienne des troubles liés à l’usage d’alcool, une organisation nationale à but non lucratif qui préconise une approche plus efficace et plus compatissante pour traiter les troubles liés à l’usage d’alcool en tant que condition médicale. L’organisation a été créée à Penticton et est fière de collaborer avec une variété d’organisations de soins de santé et de travailler en partenariat avec la Community Foundation of the South Okanagan Similkameen.