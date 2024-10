Un astrophotographe capture la comète Tsuchinshan-ATLAS en train de faire pousser une anti-queue (photos)

Miguel Claro est un photographe professionnel, auteur et communicateur scientifique basé à Lisbonne, au Portugal, qui crée des images spectaculaires du ciel nocturne. En tant que européen Ambassadeur photo de l’Observatoire du Sud et membre de Le monde la nuit et l’astrophotographe officiel du Réserve d’Alqueva du ciel sombreil se spécialise dans les « Skyscapes » astronomiques qui relient à la fois la Terre et le ciel nocturne.

Cette image rapprochée de la comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) a été prise depuis la réserve Dark Sky Alqueva au Portugal le 13 octobre 2024, alors que la comète affichait un niveau de luminosité et de détails impressionnant, ainsi qu’un ‘anti-queue.’

Sur cette photo, il semble également que la queue ionique de la comète soit également visible aux côtés de sa queue de poussière proéminente. En plus de traîner derrière elles de longues queues de poussière et de gaz, certaines comètes développent une queue ionique, une deuxième queue composée de particules chargées éloignées des comètes par le rayonnement solaire et le vent solaire.

La comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) vue depuis la réserve Dark Sky Alqueva au Portugal le 13 octobre 2024. (Crédit image : Miguel Claro)

J’ai traité celui-ci avec mes techniques du ciel profond pour récupérer autant que possible la couleur d’origine et les détails cachés dans la queue de poussière, qui sont généralement délavés, en raison de la lumière de fond bleuâtre de la lune et du soleil.

Cette image se compose de 75 courtes expositions de 10 secondes chacune à 1600 ISO, prises avec un objectif principal de 300 mm à f2,8, comprenant environ 12 minutes d’images.

J’ai photographié la comète Tsuchinshan-ATLAS alors que la Terre traversait le plan orbital de la comète (la forme en forme de disque plat le long de laquelle un corps tourne autour du soleil). Lorsque les comètes sont observées le long de leurs plans orbitaux depuis la Terre, il peut parfois apparaître comme si elles poussaient une « anti-queue », une queue tournée vers le soleil plutôt que de s’en éloigner, comme le font leurs autres queues. Elle est clairement visible sous la forme d’une « pointe » frontale sortant du noyau de la comète sur les photographies.

L’autre image de la comète ci-dessous a été prise depuis un magnifique champ de la réserve Dark Sky Alqueva au Portugal. Le clair de lune brillait cette nuit-là, ce qui contribuait donc à bien éclairer le paysage.

La comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) vue depuis la réserve Dark Sky Alqueva au Portugal le 13 octobre 2024. (Crédit image : Miguel Claro)

