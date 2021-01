Un professeur d’astronomie de Harvard pense qu’un mystérieux objet interstellaire qui a visité notre système solaire en 2017 était un type de technologie extraterrestre et pourrait même avoir été la poubelle jetée d’une autre civilisation.

Avi Loeb a exposé sa théorie selon laquelle l’objet déroutant surnommé « Oumuamua » fournit la preuve qu’une vie hautement intelligente existe ailleurs dans l’univers.

ʻOumuamua – qui se traduit en gros par hawaïen pour «Scout» – est le premier objet interstellaire connu qui a été détecté en passant par le système solaire. Il a été observé pour la première fois à travers le télescope Pan-STARRS de l’observatoire Haleakala d’Hawaï en 2017.

Le corps céleste de 400 mètres de long mesurait dix fois plus long que large. De nombreux astronomes pensaient que c’était une comète interstellaire, mais sa forme ne ressemblait à rien de ce qui a été vu auparavant.

Dans son prochain livre, Extraterrestrial: Le premier signe de la vie intelligente au-delà de la Terre, Loeb explique sa théorie sur l’objet de forme particulière qui se comportait étrangement en voyageant à travers notre voisinage de l’espace.

© NASA





L’objet est venu de la direction de l’étoile voisine Vega, qui est à environ 25 années-lumière de distance, en septembre 2017. Il est entré dans le plan elliptique de la Terre seulement pour se rapprocher du soleil quelques jours plus tard.

À la fin du mois, il a volé près de Vénus à une vitesse de 58 900 milles à l’heure. Il s’est rapproché de la Terre le 7 octobre avant de commencer « Se déplaçant rapidement vers la constellation de Pégase et la noirceur au-delà, » Loeb écrit dans son prochain livre.

Alors que certains scientifiques se sont empressés de prétendre qu’il ne s’agissait que d’une autre comète, Loeb rejette l’hypothèse, affirmant que cela dépend trop de la « familier. »

«Que se passerait-il si un homme des cavernes voyait un téléphone portable? Il a vu des roches toute sa vie, et il aurait pensé que c’était juste un rocher brillant. dit-il au New York Post.

L’éminent astronome a souligné un certain nombre de caractéristiques de ʻOumuamua qui le rendaient différent de tout ce qui a été rencontré auparavant. Il a dit que sa forme étrange en forme de cigare est sans précédent pour les objets spatiaux normaux et qu’il était «Exceptionnellement lumineux» au moins «Dix fois plus réfléchissant qu’un système solaire typique [stony] astéroïdes ou comètes ».

Cependant, le problème qui a fait croire au scientifique qu’il s’agissait d’un objet artificiel était sa trajectoire de grattage à la tête à proximité de notre étoile.

Illustration montrant ‘Oumuamua course vers la périphérie de notre système solaire. © NASA / ESA / STSCI





Au lieu de ralentir quand il s’est éloigné du Soleil, Oumuamua accéléra « Légèrement, mais dans une mesure très statistiquement significative », expliqua le scientifique.

Les comètes peuvent se comporter de cette manière, car la chaleur de l’étoile libère des gaz gelés de leur surface, qui agissent comme un moteur de fusée. Cependant, si tel était le cas « Oumuamua aurait dû laisser un signe distinctif « queue, » ce qu’il n’a jamais fait.

Le boffin a émis l’hypothèse que l’objet aurait pu être une voile légère en forme de disque ou un morceau de « débris spatiaux » jeté par une civilisation extraterrestre il y a longtemps.

«La seule façon de rechercher [alien civilizations] est de chercher leurs ordures, comme les journalistes d’investigation qui fouillent les ordures des célébrités », Dit Loeb.

