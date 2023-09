Un astronaute record révèle qu’il aurait refusé sa mission s’il l’avait su

Après avoir passé près d’un an dans la Station spatiale internationale (ISS), l’astronaute Frank Rubio, qui a battu tous les records, a déclaré qu’il aurait refusé sa mission spatiale s’il avait su qu’il resterait en orbite aussi longtemps.

« S’ils m’avaient demandé dès le départ avant de commencer l’entraînement, parce que vous vous entraînez un an ou deux ans avant votre mission, j’aurais probablement refusé », a déclaré Rubio aux journalistes de l’ISS lors d’une conférence de presse de la NASA. « C’est uniquement à cause des problèmes familiaux qui se sont produits l’année dernière. »

« Si j’avais su que je devais rater ces événements très importants, j’aurais simplement dû dire ‘merci, mais non merci' », a-t-il ajouté.

Rubio a récemment battu le record de la plus longue mission spatiale pour un astronaute américain, battant le record de Mark Vande Hei de 355 jours en orbite. Il devrait atterrir le 27 septembre, date à laquelle il aura passé 371 jours dans l’espace, bien que ce soit en deçà des 437 jours du cosmonaute russe Valeri Polyakov.

Rubio a été lancé depuis le Kazakhstan à bord d’un Soyouz MS-22 exploité par la Russie avec un équipage russe le 21 septembre 2022. La mission n’était censée durer que six mois, mais le navire qui était censé ramener l’équipage chez lui a eu une fuite de liquide de refroidissement et a été jugé dangereux.

Roscosmos avait alors besoin de plus de temps pour préparer un autre véhicule Soyouz. Il s’est finalement amarré à l’ISS vendredi, transportant deux autres cosmonautes russes et un autre astronaute américain.

« Quand il est finalement devenu évident que j’allais devoir rester une année complète… c’était difficile », a déclaré le natif de Miami. Apprendre que son séjour à bord de la station était prolongé a été la partie la plus difficile de sa mission, a-t-il ajouté.

« La résilience et la force » de l’épouse et des enfants de l’astronaute l’ont soutenu tout au long de la mission, a-t-il déclaré aux journalistes.

Le voyage record de l’astronaute était également son premier en tant qu’astronaute. Il a auparavant servi comme médecin et pilote d’hélicoptère Blackhawk avec plus de 600 heures d’expérience de combat en Irak, en Afghanistan et en Bosnie, selon la NASA.

« Le fonctionnement de la Station spatiale internationale pendant 23 ans nécessite de nombreux sacrifices individuels et familiaux », a déclaré Rubio. « En fin de compte, c’est notre travail. Nous devons accomplir la mission. »

Cependant, passer du temps avec ses coéquipiers russes qui ont vécu tout cet événement avec lui « a été la partie la plus spéciale », a-t-il ajouté.

Même si les tensions entre les États-Unis et la Russie sont tendues à cause de la guerre en cours en Ukraine, les agences spatiales des deux pays, la NASA et Roscomos, ont continué à travailler ensemble pour lancer des astronautes en orbite et entretenir l’ISS. La relation a connu des turbulences en avril 2022 lorsque Dmitri Rogozine, alors directeur général de Roscosmos, a menacé de mettre fin à la coopération russe avec l’ISS à moins que les sanctions économiques imposées à la Russie à cause de la guerre ne soient levées.

Le président russe Vladimir Poutine a démis Rogozine de ses fonctions en juin 2022, selon le Kremlin.

Yuri Borisov, l’actuel chef de Roscosmos, a déclaré le mois prochain que la Russie respecterait ses engagements de partenaire avant de quitter l’ISS « après 2024 ». Cependant, les détails concernant la manière dont le pays procédera à cet égard restent en discussion.