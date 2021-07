Un astronaute partage une superbe photo de ce à quoi ressemblent les tempêtes de sable depuis l’espace

En orbite autour de la Terre, la Station spatiale internationale (ISS) offre une vue plongeante aux astronautes qui partagent certaines des vues les plus spectaculaires de l’espace. Mardi, l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Thomas Pesquet a partagé un aperçu de ce à quoi ressemble une tempête de sable depuis l’espace sur son compte Twitter. L’astronaute français a partagé deux photos prises alors qu’il était à bord de l’ISS montrant comment une couverture de tempête de sable a envahi une région du Moyen-Orient plus tôt cette semaine. Exprimant à quel point il était impressionné par la vue, Pesquet a tweeté qu’il n’avait jamais vu de tempête de sable depuis l’espace et compte tenu de sa taille d’où il se trouvait, cela avait l’air « assez massif ». Il a ajouté : « Je me demande combien de tonnes de sable ont volé sur des dizaines ou des centaines de kilomètres. Dame nature a de la force.

Les internautes ont partagé leur réaction face à la photographie époustouflante de Pesquet qui a capturé le phénomène naturel assez courant dans les régions arides du Moyen-Orient. Un utilisateur s’est demandé si de tels progrès dans l’équipement spatial et la photographie pourraient aider à des prévisions météorologiques plus précises.

« C’est sûrement une force de la nature. Il est assez incroyable de voir comment notre monde connaît des phénomènes naturels extraordinaires. Se pencher sur l’avenir de la météo spatiale donnera un meilleur aperçu de ces divers événements naturels », a écrit l’utilisateur.

Pesquet est stationné à l’ISS dans le cadre de la mission Alpha. Il est le premier astronaute européen à quitter la Terre à bord du SpaceX Crew Dragon lancé depuis la Floride, aux États-Unis, le 23 avril 2021. Pesquet faisait partie d’un équipage de quatre personnes comprenant les astronautes de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) Megan MacArthur et Shane Kimbrough, qui était avec lui à bord de l’ISS lors de sa précédente mission Proxima. L’équipage comprend également l’astronaute japonais Aki Hoshide.

Pesquet et Kimbrough ont effectué trois sorties dans l’espace en dix jours pour installer deux nouveaux panneaux solaires qui généreront plus d’électricité sur la Station spatiale internationale. Leur deuxième sortie dans l’espace a duré 6 heures et 28 minutes.

