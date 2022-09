Un astronaute fait du yoga dans l’espace et laisse Internet stupéfait

Les asanas de yoga sont déjà physiquement exigeantes, mais les maîtriser en apesanteur demande un autre niveau de compétence. Cependant, un astronaute de l’Agence spatiale européenne semble posséder tout ce qu’il faut. Une nouvelle vidéo virale montre l’astronaute Samantha Cristoforetti prenant une série de poses de yoga dans l’espace. On peut la voir suivre les instructions d’un instructeur de Cosmic Kids, une plate-forme de yoga pour enfants, tout en exécutant les asanas à la Station spatiale internationale. « Que se passe-t-il lorsque vous essayez de faire du yoga dans l’ESPACE ? Voici @AstroSamantha l’astronaute faisant CosmicKids sur l’ISS ! Regardez-le ici :

Que se passe-t-il lorsque vous essayez de faire du yoga en #ESPACE? 🚀 Voici @AstroSamantha l’astronaute fait #CosmicKids sur l’ISS ! 💫 Regardez toute la vidéo ici : https://t.co/gn7GomHmxT Merci à la formidable équipe @ESA pour cette incroyable opportunité ! 🧑🚀 #MissionMinerve #SpaceWeek pic.twitter.com/0nOiXwZa6W – Enfants cosmiques (@CosmicKidsYoga) 27 septembre 2022

«Sur Terre, nous avons la gravité qui fait fonctionner les poses. Mais dans l’espace, il n’y a que la microgravité. Ainsi, votre corps est en apesanteur. Cela rend le yoga difficile », a expliqué l’instructeur au début de la vidéo complète partagée sur Youtube. Elle semblait avoir un plan parfait pour aider Cristoforetti à pratiquer le yoga dans l’espace. Et à première vue, Cristoforetti a réussi.

Dire que les internautes ont été étonnés serait un euphémisme. L’astronaute ajoutant des bandes élastiques à la routine l’a rendue encore plus impressionnante pour certains. “Wow, Samantha, tu fais ton yoga dans l’espace. Wow, c’est magnifique, et devenir commandant des stations spatiales internationales. Oui, c’est sûr que c’est plus de pouvoir féminin », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre utilisateur a commenté : « Amenez votre pratique du yoga vers de nouveaux sommets ! C’est hors de ce monde incroyable! J’aime ta créativité, Samantha !

L’astronaute Samantha Cristoforetti est sur Mission Minerva, qui est sa deuxième mission à la Station spatiale internationale. Pendant le vol vers et depuis l’ISS, elle sera spécialiste de mission, et sur la station, elle sera USOS Lead. Cristoforetti soutiendra plusieurs expériences européennes et internationales en orbite. Elle a été sélectionnée par l’Agence spatiale européenne en 2009 comme première femme astronaute italienne. Cristoforetti détient également le record du plus long vol spatial continu effectué par une femme, a rapporté Euronext. Elle est également la première femme européenne à commander la Station spatiale internationale.

