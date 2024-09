Un astronaute de SpaceX Polaris Dawn joue la chanson « Star Wars » dans un clip vidéo diffusé depuis l’espace (vidéo)

L’astronaute de Polaris Dawn, Sarah Gillis, violoniste, a publié ce matin un nouveau clip vidéo depuis l’espace.

Hier (12 septembre), Gillis était l’un des deux astronautes de Polaris Dawn à effectuer une sortie dans l’espace historique, la première activité extravéhiculaire commerciale au monde, ou EVA. Au cours de cette sortie dans l’espace d’une heure et 46 minutes, Gillis et le commandant et financier de la mission Polaris Dawn, Jared Isaacman, ont testé les nouvelles combinaisons EVA de SpaceX, qui, selon la société, aideront à réaliser de futures missions en orbite autour de la Terre et plus loin dans l’espace, potentiellement sur la Lune ou sur Mars.

Tôt vendredi (13 septembre), Gillis et le programme Polaris a publié la vidéo « L’harmonie de la résilience » sur X (anciennement Twitter). « Alors que nous parcourons notre belle planète Terre au cours de cette mission de cinq jours, nous voulions partager ce moment musical spécial avec vous. Réunissant des talents du monde entier, cette performance symbolise l’unité et l’espoir, mettant en valeur la résilience et le potentiel des enfants du monde entier », déclare Gillis lors de la présentation de la vidéo.

Une image tirée de « Harmony of Resilience », un clip vidéo diffusé dans l’espace le 13 septembre 2024 par le programme Polaris au cours de sa mission Polaris Dawn de cinq jours. (Crédit image : Programme Polaris via X)

La chanson du clip, « Rey’s Theme », a été écrite par John Williams pour « Star Wars : Le Réveil de la Force » et a été interprétée par Gillis à bord du vaisseau spatial Crew Dragon de la mission Polaris Dawn. Dans la vidéo, on peut voir Gillis jouer la partie de violon solo de la chanson aux côtés de vidéos d’orchestres interprétant la chanson en studio et sur les plateaux de tournage.

« Inspiré par le langage universel de la musique et la lutte incessante contre les cancers et les maladies infantiles, ce moment a été créé dans l’espoir d’inspirer la prochaine génération à regarder vers les étoiles », a déclaré le programme Polaris. a écrit sur son site Web. La vidéo a été créée en partenariat avec le St. Jude Children’s Research Hospital, pour lequel le programme Polaris collecte des fonds tout au long de la mission, et Le système des États-Unisun programme qui vise à promouvoir l’éducation musicale « pour un impact sociétal positif ».

Polaris Dawn a été lancé mardi (10 septembre) à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX. L’équipage de Polaris Dawn se compose du financier et commandant de la mission Jared Isaacman, des spécialistes de mission Sarah Gillis et Anna Menon, toutes deux ingénieures de SpaceX, et du pilote Scott « Kidd » Poteet, ancien lieutenant-colonel de l’US Air Force.

Au cours de la mission jusqu’à présent, les quatre astronautes privés à bord ont mené un large éventail d’expériences scientifiques pour aider à recueillir des données sur la manière dont le corps humain est affecté par les vols spatiaux.

L’équipage a également testé les communications en vol à l’aide de la constellation de satellites Starlink de SpaceX et a mené des actions de sensibilisation auprès du public, tout en collectant des fonds pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude et en battant des records d’altitude, volant plus haut que toute autre mission avec équipage en orbite depuis Gemini 11 en 1966.