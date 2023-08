Un astronaute de la Nasa reçoit un doctorat honorifique de l’ancienne université

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’atmosphère était hors de ce monde lorsqu’une astronaute de la Nasa est retournée dans son ancienne université pour recevoir un doctorat honorifique.

Le colonel de l’armée américaine Anne McClain – pilote d’essai d’hélicoptère, joueuse de rugby de l’équipe nationale américaine et ancienne résidente de la Station spatiale internationale – s’est adressée avec émotion aux étudiants ingénieurs diplômés de l’Université de Bristol.

Lorsqu’elle a reçu le doctorat honorifique en génie, elle a déclaré : « Votre diplôme d’aujourd’hui est le produit de votre propre ambition.

« Et je veux que vous preniez une minute pour réfléchir, repenser à l’objectif que vous vous êtes fixé il y a trois, quatre, cinq, six ans peut-être même plus, lorsque vous avez décidé que vous vouliez être assis ici aujourd’hui.

«Pensez à toutes les décisions que vous avez prises pour vous rendre de là à ici, à tous les efforts que vous avez déployés, à tous les sacrifices que vous et vos proches avez faits. Je veux que vous réfléchissiez une minute pourquoi vous avez fait ce choix.

« Vouliez-vous avoir un plus grand impact sur le monde ? Avez-vous cherché des connaissances au-delà de ce que vous aviez déjà ?

« Je voudrais vous dire qu’une grande partie de la fierté que vous ressentez aujourd’hui concerne autant vos raisons que l’accomplissement réel.





N’oubliez pas de vivre votre vie pendant que vous planifiez l’avenir Anne McClain

« Mon défi pour vous est de rester ambitieux mais de vous rappeler ce » pourquoi « . Rappelez-vous que vos objectifs et vos réalisations sont plus qu’un simple moment dans le temps, ce sont tout un ensemble de raisons.

« Peut-être plus important encore, n’oubliez pas de vivre votre vie tout en planifiant l’avenir. Ce sera derrière vous avant que vous ne vous en rendiez compte et l’un de vous sera sur cette scène en train de lire sa biographie.

« Le voyage sera votre vie, faites-en une bonne. »

Au moment où le Col McClain est arrivé à l’école maternelle de sa ville natale de Spokane, dans l’État de Washington, elle avait déjà décidé qu’elle voulait devenir astronaute.

Elle a ensuite étudié pour une maîtrise en relations internationales à l’Université de Bristol, avant de rejoindre l’armée en tant que pilote, où elle a piloté plus de 20 types d’avions.

Alors qu’elle s’entraînait à l’US Naval Test Pilot School, elle a été choisie par la Nasa pour rejoindre la 21e classe d’astronautes de la Nasa. Sa première mission spatiale a duré 204 jours à bord de la Station spatiale internationale.

Présentant le Col McClain aux élèves, la professeure Lucy Berthoud a déclaré « nous pouvons nous inspirer » du « voyage extraordinaire » du Col McClain.

Le professeur Berthoud a ajouté : « Nous sommes ici pour célébrer quelqu’un d’extraordinaire, quelqu’un qui s’est aventuré au-delà des frontières de notre planète, quelqu’un qui a embrassé l’inconnu avec courage et détermination.

« Vos réalisations inspireront les générations à venir, et votre exemple d’excellence nous guide tous vers un avenir meilleur. »

Au cours des deux dernières décennies, la Col McClain a accumulé un éventail de médailles, notamment pour avoir servi en Irak, où elle a participé à 216 missions de combat.

Elle est diplômée de l’Académie militaire américaine de West Point, de l’Université de Bath et de l’Université de Bristol, et a joué au rugby dans la première ligue du Royaume-Uni et pour l’équipe nationale américaine.

Elle a été sélectionnée pour la formation de la NASA en 2013 et a servi sur l’ISS du 3 décembre 2018 au 24 juin 2019. Elle est actuellement chef de la branche de soutien à la mission et est éligible pour une affectation de vol.