Un astronaute anglais en herbe de 7 ans est le premier enfant à envoyer un objet dans l’espace

C’était en juillet 2020 et près de la moitié du monde était en lock-out en raison de la pandémie mondiale. À Leicester, une ville du Moyen-Orient de l’Angleterre, Elizabeth Norman, âgée de sept ans, assistait à l’atterrissage du rover persévérant de la NASA sur Mars. Un an plus tard, Norman est le plus jeune amateur d’espace à envoyer un objet sur la lune. Elle envoie un autocollant avec ses liens de médias sociaux vers Astro Liz’s Lab, qui sera inclus dans une capsule temporelle et mis dans Vulcan Centaur, une fusée qui volera vers le monde lunaire plus tard cette année. Une capsule temporelle est une collection d’objets humains et d’informations, visant à communiquer avec les extraterrestres. Aspirante astronaute, Norman rêve de monter une fusée sur la lune pour trouver son autocollant un jour. La mère de Norman, Jennifer, a dit Courrier quotidien qu’après l’atterrissage du rover sur Mars, Norman s’est concentré sur les sciences spatiales. La scientifique en herbe est devenue obsédée par l’espace et en février de cette année, elle a lancé sa propre fusée qu’elle a baptisée Vulcan Centaur. Il s’agissait d’un modèle en carton de 7 pieds du Vulcan Centaur, la fusée développée par United Launch Alliance, un fournisseur de services de lancement d’engins spatiaux américain.

L’atterrisseur de 7 pieds de Norman a en fait volé à une hauteur de 9 mètres qui a attiré l’attention des fabricants de Vulcan Centaur. Avant de lancer son modèle réduit de fusée, elle a tweeté à Astrobotic, la société dont l’atterrisseur lunaire Peregrine portera la capsule temporelle et chevauchera Vulcan Centaur. Elle a demandé dans le tweet si l’autocollant de son site Web aurait de la place sur l’atterrisseur. Dans la réponse, la société a demandé à Norman de leur envoyer son autocollant et ils le porteront sur la lune. Ils ont également dit que même si la fusée de Norman ne vole pas, c’est la science et ses efforts qui comptent vraiment.

Norman dirige des canaux de médias sociaux sous le nom de « Astro Liz’s Lab », où elle publie ses expériences scientifiques. Elle a récemment terminé une mission virtuelle sur Mars dans le cadre d’un programme de cinq semaines de la NASA. La famille de Norman a été invitée à assister au lancement de Vulcan Centaur qui aura lieu en Floride, aux États-Unis, a rapporté le Daily Mail.

