Un astronaute américain de la mission Lune tué dans un accident d’avion (VIDEO) — RT World News

On pouvait voir l’avion du pilote vétéran de 90 ans sortir d’une plongée trop tard pour éviter de heurter l’eau en contrebas.

William Anders, astronaute de la première mission en orbite lunaire, est décédé vendredi lorsque l’avion qu’il pilotait s’est écrasé au large des îles San Juan, dans l’État de Washington.

« La famille est dévastée. C’était un excellent pilote et il nous manquera terriblement. » a déclaré à AP le lieutenant-colonel à la retraite de l’US Air Force, Greg Anders, confirmant le décès de son père.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit l’avion sortir d’une boucle et percuter l’eau avant de s’enflammer.

Les dossiers et les données de vol de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis confirment que l’avion vintage Air Force T-34 Mentor de l’homme de 90 ans s’est écrasé, a écrit vendredi FOX 13 Seattle. La FAA a déclaré au New York Post que le pilote était la seule personne à bord de l’avion.

La Garde côtière américaine du nord-ouest du Pacifique a déclaré vendredi avoir répondu aux informations faisant état d’un avion s’écrasant peu avant 11 h 45 entre Orcas et Jones Island. Ils mènent des efforts de recherche et de sauvetage aux côtés du bureau du shérif du comté de San Juan, de l’Air Station Bellingham et de l’Air Station Port Angeles, l’agence a écrit sur X (anciennement Twitter) vendredi.















Le général de division à la retraite Anders était le photographe derrière la photo emblématique « Earthrise » de la Terre en arrière-plan du paysage lunaire, prise lors de la mission américaine Apollo 8 en orbite lunaire en 1968.

Né en 1933 à Hong Kong, Anders a grandi à San Diego, en Californie. Il a étudié l’ingénierie nucléaire à l’Air Force Institute of Technology. Une partie de ses tâches sur Apollo 8 impliquait la protection contre les rayonnements, la mesure des niveaux de rayonnement et le système de contrôle environnemental. Il était le pilote du module de commande de la mission Apollo 8.