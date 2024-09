Un astronaute américain bloqué sur la station spatiale rapporte des « bruits étranges » (AUDIO) — RT World News

L’astronaute a alerté l’agence des échos de type sonar provenant du Starliner de Boeing, amarré à l’ISS

Le vaisseau spatial Starliner de Boeing a commencé à émettre un bruit pulsé inhabituel, a déclaré samedi l’astronaute de la NASA Butch Wilmore au centre de contrôle de mission. Ni Wilmore ni le personnel de l’agence au sol n’ont pu immédiatement expliquer ce bruit.

En juin, Wilmore et sa coéquipière Suni Williams se sont rendus à la Station spatiale internationale (ISS) à bord du Starliner, lors du premier voyage habité de l’engin spatial. Cependant, des dysfonctionnements des propulseurs et des fuites d’hélium ont laissé l’engin amarré à l’ISS et incapable de revenir sur Terre en toute sécurité. Wilmore et Williams sont donc restés bloqués sur l’ISS jusqu’à ce qu’une capsule Dragon de SpaceX puisse les ramener l’année prochaine.

Dans une prétendue transmission radio au Johnson Space Center au Texas samedi, Wilmore a déclaré qu’un bruit inhabituel pouvait être entendu provenant du Starliner.

« J’ai une question sur Starliner » Wilmore l’a dit au contrôle de mission. « Il y a un bruit étrange qui sort du haut-parleur… Je ne sais pas ce qui le fait. »

Wilmore a ensuite tenu son microphone devant le haut-parleur, jusqu’à ce que le contrôle de mission entende un bruit répétitif semblable à celui d’un gong.

« Très bien, Butch, celui-là est arrivé. C’était comme un bruit pulsé, presque comme un ping de sonar. » Le contrôle de mission a répondu.

« Je vais le faire une fois de plus, et je vous laisserai tous vous gratter la tête et voir si vous pouvez comprendre ce qui se passe. » Wilmore a dit, avant que le bruit inexpliqué ne se répète. « Très bien, à vous de jouer. Appelez-nous si vous trouvez la solution. » conclut-il.

Toute personne disposant d’un récepteur VHF et d’une antenne à gain élevé peut écouter les transmissions radio de l’ISS. L’échange entre Wilmore et le centre de contrôle de mission a été capté par le météorologue américain Rob Dale, qui a publié un enregistrement de la conversation sur un site de voyage spatial. forum Samedi.















Avant son décollage en juin, le projet Starliner de Boeing a subi des années de retard et un dépassement de budget de 1,5 milliard de dollars. Son premier vol habité était initialement prévu pour 2017, mais des problèmes techniques répétés et des problèmes de certification ont repoussé cette date à mai de cette année. Une fuite d’hélium dans le système de propulsion embarqué du Starliner a entraîné plusieurs reports de dates de lancement ce mois-là, jusqu’à ce que Boeing déclare finalement qu’un vol habité avec un équipage de 15 ans ne soit pas prévu. « petite fuite d’hélium » n’était pas un « problème de sécurité des vols » et le vaisseau était sûr pour le vol spatial

En route vers l’ISS, l’équipage du Starliner a signalé quatre fuites d’hélium et des problèmes avec cinq propulseurs, et une autre fuite a été révélée peu de temps après. Alors que Boeing aurait insiste Si le Starliner en panne est capable de ramener Wilmore et Williams chez eux en toute sécurité, la NASA a annoncé la semaine dernière qu’il reviendrait sur Terre sans équipage, tandis que les deux astronautes rentreront chez eux en février à bord d’une capsule exploitée par le principal concurrent de Boeing, SpaceX d’Elon Musk.