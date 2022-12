Un astro-photographe partage une superbe photo de Mars au plus près de la Terre, Internet en admiration

La planète rouge était au plus près de la Terre le 30 novembre, lorsqu’un astro-photographe a capturé sa superbe image et l’a partagée en ligne. Mars est apparue plus grande et plus brillante dans le ciel, créant une excellente occasion pour les observateurs du ciel d’observer la planète. Andrew McCarthy, qui aime “explorer l’univers depuis son jardin en Arizona”, a assuré qu’il ne manquerait pas celui-ci et comment !

Mars a fait son approche la plus proche, connue sous le nom de périgée, de la Terre car elle était connue pour devenir accessible vers 17 h 43 HNE le 30 novembre à New York lorsqu’elle a atteint l’altitude de sept degrés au-dessus de l’horizon au nord-est, selon sur space.com. Pendant ce temps, la planète rouge a atteint son point culminant à 00h29 HNE le 1er décembre lorsqu’elle apparaîtrait à 74 degrés au-dessus de l’horizon sud.

Connaissant le spectacle rare qui s’est produit après août 2003, Andrew a capturé la magnifique image de Mars et a mis en évidence la calotte glaciaire polaire nord de la planète. « Mars est au plus proche de la Terre. Voici une photo que j’en ai prise la nuit dernière à l’aide d’un télescope de 14″. Vous pouvez clairement voir la calotte polaire nord ! Je travaille dur pour apprendre à surmonter les défis de la photographie planétaire afin de vous apporter les meilleures images de Mars en opposition, ” lire la légende. La calotte polaire nord de Mars est connue sous le nom de Planum Boreum. Celles-ci, ainsi que les calottes polaires du sud, changent radicalement avec les saisons.

Le photographe a également partagé les images de Jupiter et de Saturne qu’il a capturées lorsqu’elles étaient plus proches de la Terre. Il a déclaré: «Ce sont mes clichés de Jupiter et de Saturne lorsqu’ils étaient plus proches. Ils sont beaucoup plus grands dans le ciel que Mars, donc obtenir des détails n’est pas aussi difficile mais toujours incroyablement intimidant.

Entre-temps, cette superbe image de Mars est devenue virale sur les réseaux sociaux et a attiré l’attention des internautes qui l’ont trouvée “magnifique”. “J’ai vu la calotte glaciaire il y a 2 ans pour la première fois de mes propres yeux, à travers un télescope de 10 cm. Cela m’a époustouflé », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté:« En tant qu’astronome professionnel, je tiens à dire que c’est la meilleure image terrestre de Mars que j’ai jamais vue.

Beaucoup de gens demandent à quoi ressemble Mars en temps réel (par opposition à après un certain traitement) Le voici dans un flux vidéo direct de mon télescope. Il se tortille à cause de l’atmosphère, et le traitement consiste à supprimer cette distorsion. J’utiliserai ces données pour créer une image plus tard ! pic.twitter.com/Rdy7sTEy92– Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) 1 décembre 2022

Andrew a même partagé un GIF décrivant à quoi ressemble Mars en temps réel.

