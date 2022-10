Un astéroïde tueur de dinosaures a déclenché un tsunami dévastateur qui s’est propagé à travers le monde

L’astéroïde de huit milles de large qui a mis fin au règne des dinosaures a également inspiré l’un des tsunamis les plus cataclysmiques, avec des vagues monstres d’un mille de haut qui se sont écrasées sur les côtes de la planète.

Les scientifiques ont longtemps étudié le cratère d’impact de Chicxulub, qui se trouve sous la péninsule du Yucatán dans le sud du Mexique, qui a été créé par un impact qui a modifié la planète il y a environ 66 millions d’années. L’impact, formé par un rocher s’écrasant sur la Terre à environ 27 000 milles à l’heure, a bouleversé la vie sur Terre.

Nous savons que les conséquences immédiates de la collision ont été dévastatrices. Des recherches récentes ont montré les océans se sont rapidement acidifiés et le climat de la Terre a été fortement perturbé. Il s’est enflammé des arbres et des plantes à des milliers de kilomètres. Ce n’est pas si surprenant, étant donné que la force de l’impact a été comparée à la détonation de 10 milliard bombes atomiques.

Dans une nouvelle étude, publié dans la revue AGU Advances le 4 octobre, les chercheurs ont utilisé des modèles informatiques pour comprendre comment les océans de la Terre ont été affectés. Pour faire court : c’était une mauvaise journée pour être un dinosaure.

“Tous les tsunamis historiquement documentés sont pâles en comparaison avec un tel impact mondial”, les auteurs de l’étude note dans un communiqué de presse.

En seulement deux minutes après l’impact, une vague de près de 3 miles de haut a été engendrée par le matériau éjecté. Quelques minutes plus tard seulement, elle avait diminué d’un tiers de cette taille, mais la vague a parcouru environ 140 milles à travers l’océan dans toutes les directions. En plus de cela, les matériaux éjectés qui avaient été soufflés dans le ciel et avaient ensuite éclaboussé dans l’océan ont créé leurs propres vagues qui ont atteint des kilomètres dans le ciel.

L’équipe a utilisé un supercalculateur et deux modèles de tsunami pour évaluer à quel point ils auraient pu être énormes. Les modèles, disent-ils, ont donné des résultats presque identiques et ont montré que la plupart des régions côtières du monde auraient été touchées dans une certaine mesure. Ils ont découvert qu’en deux jours, les côtes de l’ancienne Terre étaient battues par des vagues gigantesques.

Je répète : c’était une mauvaise journée pour être un dinosaure.

Mais la modélisation informatique ne peut vous mener que très loin. Pour tenter de vérifier ce que le modèle a révélé, l’équipe a également examiné les carottes océaniques profondes, qui fournissent un enregistrement historique en couches de l’histoire géologique de la Terre. Ils se sont concentrés sur une zone connue sous le nom de limite K-Pg, une signature dans les couches qui correspond à la fin de la période du Crétacé, après l’impact de l’astéroïde.

En examinant 120 enregistrements de carottes océaniques profondes du monde entier, ils ont pu montrer que l’impact avait perturbé les bassins océaniques de la planète. L’impact avait créé des courants sous-marins si puissants que les sédiments étaient tous mélangés et érodés. Cela a donné à l’équipe plus de confiance dans les résultats.

Ils espèrent poursuivre l’étude en modélisant la façon dont les vagues se sont écrasées sur les côtes du monde entier et montrer à quel point elles ont été inondées. Si j’ai bien compris, ils veulent savoir à quel point la journée des dinosaures a été mauvaise.

Espérons que les humains n’auront jamais à subir un tel impact post-astéroïde — parce que nous concevons des moyens de prévenir les impacts en premier lieu. Fin septembre, la NASA a testé un moyen de dévier une roche spatiale potentiellement dangereuse se précipitant vers la Terre : l’écraser avec un vaisseau spatial. Les données de la mission, connues sous le nom de Double Asteroid Redirection Test, sont actuellement en cours d’analyse et devraient indiquer aux scientifiques à quel point une telle collision serait fructueuse pour la défense de la Terre.