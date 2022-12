Un astéroïde récemment découvert est une “mini-lune” étrange lors d’une visite de 200 ans sur Terre

Notre planète a une relation assez permanente avec la lune, mais parfois la gravité terrestre peut également capturer de petits astéroïdes qui passent ensuite un certain temps en orbite autour de nous comme une sorte de satellite temporaire. Cela s’est produit au moins deux fois au cours de ce siècle, avec les “mini lunes” qui traînent depuis quelques années ou moins, mais astéroïde récemment découvert 2022 YG semble avoir été pris au piège dans une orbite bizarre pendant plusieurs décennies.

La curieuse roche spatiale a été observée pour la première fois le 15 décembre. Fait intéressant, l’une des premières personnes à l’avoir repérée était l’astronome amateur Gennadiy Borisov de Crimée, qui est également connu pour avoir découvert le première comète interstellaire connuequi porte désormais son nom.

L’astéroïde 2022 YG, tel qu’il a été initialement catalogué, semble avoir entre 52 et 98 pieds (16 à 30 mètres) de diamètre. Les premiers modèles informatiques de son orbite montrent qu’il faut environ un an pour faire le tour de la Terre une fois et qu’il le fait depuis environ 1961. Exécutez la simulation dans le futur, et il semble que l’astéroïde continuera à agir comme un quasi -satellite jusqu’en 2181, date à laquelle il pourrait enfin se libérer de l’emprise gravitationnelle de la Terre.

Un nouvel astéroïde co-orbital pour la Terre ? @AdrienCoffinet a remarqué que l’astéroïde 2022 YG, récemment découvert, encercle la Terre en tant que quasi-astéroïde depuis 1961 et continuera de le faire jusqu’en 2181. D’autres observations pourraient affiner cela. pic.twitter.com/FJ5IkTotaV -Tony Dunn (@tony873004) 18 décembre 2022

Les visualisations des données orbitales pour 2022 YG le montrent prenant un chemin étrange autour de notre planète, s’étirant dans une ellipse allongée dans une direction, puis migrant vers une orbite plus circulaire et s’étirant à nouveau dans l’autre direction avant que tout le cycle ne se répète.

Regarder la trajectoire projetée de l’astéroïde sur une période de quelques siècles est étrangement hypnotique dans cette visualisation publiée sur YouTube.

Les “mini-lunes” précédentes incluaient des astéroïdes CD3 2020 et 2006RH120, mais les deux ne sont restés que relativement peu de temps. Plus d’observations sont nécessaires pour affiner l’orbite apparente de 2022 YG pour voir si elle sera vraiment avec nous au cours du siècle prochain.

Il y a eu des fausses alarmes de mini-lune dans un passé récent. Un nouveau petit satellite apparent repéré en 2020 s’est avéré être un gros morceau de débris spatiaux provenant d’un lancement de fusée des années 1960.