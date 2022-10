Un astéroïde proche de la Terre “tueur de planètes” repéré, le plus gros en 8 ans

Les astronomes ont repéré trois astéroïdes proches de la Terre qui se cachaient sans être détectés dans l’éclat du soleil. L’un des astéroïdes est le plus grand objet potentiellement dangereux pour la Terre à avoir été découvert au cours des huit dernières années.

Les astéroïdes appartiennent à un groupe trouvé sur les orbites de la Terre et de Vénus, mais ils sont incroyablement difficiles à observer car la luminosité du soleil les protège des observations au télescope.

Pour éviter l’éblouissement du soleil, les astronomes ont sauté sur l’occasion de mener leurs observations pendant la brève fenêtre crépusculaire. Une équipe internationale a espionné les roches spatiales tout en utilisant la caméra à énergie noire située sur le télescope Víctor M. Blanco de 4 mètres situé à l’observatoire interaméricain Cerro Tololo au Chili.

Leurs conclusions ont été publiées lundi dans The Astronomical Journal.

L’un des astéroïdes, appelé 2022 AP7, mesure 1,5 kilomètre (0,9 miles) de large et a une orbite qui pourrait le ramener sur le chemin de la Terre à l’avenir, mais il est difficile pour les scientifiques de savoir quand.

“Notre enquête crépusculaire parcourt la zone à l’intérieur des orbites de la Terre et de Vénus à la recherche d’astéroïdes”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Scott S. Sheppard, astronome au Earth & Planets Laboratory de la Carnegie Institution for Science, dans un communiqué.

“Jusqu’à présent, nous avons trouvé deux gros astéroïdes géocroiseurs d’environ 1 kilomètre de diamètre, une taille que nous appelons des tueurs de planètes.”

Les deux autres astéroïdes, 2021 LJ4 et 2021 PH27, sont sur des orbites beaucoup plus sûres qui ne présentent pas de risque pour la Terre.

Les astronomes sont cependant intrigués par 2021 PH27, car c’est l’astéroïde connu le plus proche du soleil. Au fur et à mesure que la roche spatiale se rapproche de notre étoile, sa surface atteint des températures suffisamment chaudes pour faire fondre le plomb.

Les astronomes chasseurs d’astéroïdes sont confrontés à un défi de taille s’ils veulent trouver des roches spatiales dans le système solaire interne, qui comprend Mercure, Vénus, la Terre, Mars et la ceinture principale d’astéroïdes. Afin d’éviter la lumière crue du soleil, ils n’ont que deux fenêtres de 10 minutes chaque nuit pour balayer la zone avec des télescopes au sol.

Au crépuscule, les astronomes sont toujours confrontés aux complications d’un ciel lumineux en arrière-plan dû au soleil. Et pour explorer le système solaire interne, leurs télescopes doivent se concentrer près de l’horizon, ce qui signifie qu’ils doivent scruter à travers l’atmosphère épaisse de la Terre et ses effets de flou.

Si les choses semblent compliquées pour les télescopes au sol, les observations du système solaire interne sont impossibles pour les télescopes spatiaux comme Hubble et James Webb, car la chaleur et la lumière intense du soleil pourraient griller leurs instruments, c’est pourquoi les deux observatoires spatiaux sont pointés loin de l’étoile.

La capacité de champ large de la Dark Energy Camera a aidé les astronomes à surmonter leurs défis d’observation et ils ont pu balayer en détail de vastes étendues du ciel nocturne.

“De grandes zones de ciel sont nécessaires car les astéroïdes intérieurs sont rares, et des images profondes sont nécessaires car les astéroïdes sont faibles et vous combattez le ciel crépusculaire lumineux près du Soleil ainsi que l’effet de distorsion de l’atmosphère terrestre”, a déclaré Sheppard. “DECam peut couvrir de vastes zones du ciel à des profondeurs impossibles à atteindre avec des télescopes plus petits, ce qui nous permet d’aller plus loin, de couvrir plus de ciel et de sonder le système solaire interne d’une manière jamais réalisée auparavant.”

Les objets géocroiseurs sont des astéroïdes et des comètes dont l’orbite les place à moins de 30 millions de miles (48,3 millions de kilomètres) de la Terre. La détection de la menace d’objets géocroiseurs susceptibles de causer de graves dommages est l’un des principaux objectifs de la NASA et d’autres organisations spatiales du monde entier.

Aucun astéroïde n’est actuellement sur une trajectoire d’impact direct avec la Terre, mais plus de 27 000 astéroïdes proches de la Terre existent dans toutes les formes et tailles.

Alors que la NASA a récemment prouvé qu’elle pouvait modifier avec succès le mouvement d’un astéroïde dans l’espace avec le test de double redirection d’astéroïdes de septembre, ou mission DART, les astronomes doivent d’abord trouver des roches spatiales qui constituent une menace pour notre planète. Des instruments comme la Dark Energy Camera, ainsi que de futurs observatoires spatiaux comme le Near Earth Object Surveyor, peuvent localiser des astéroïdes jusque-là inconnus.

L’étude et la compréhension des populations d’astéroïdes aideront également les scientifiques à comprendre la distribution et la dynamique des roches spatiales, comme la façon dont la chaleur du soleil peut les fracturer et les fragmenter au fil du temps.

“Notre enquête DECam est l’une des recherches les plus importantes et les plus sensibles jamais effectuées pour des objets situés sur l’orbite terrestre et à proximité de l’orbite de Vénus”, a déclaré Sheppard. “C’est une chance unique de comprendre quels types d’objets se cachent dans le système solaire intérieur.”