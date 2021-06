Un astéroïde «potentiellement dangereux» plus gros que la statue de l’unité pour zoomer au-delà de la Terre le 1er juin

Selon la NASA, un astéroïde potentiellement dangereux KT1, d’une taille d’environ 186 mètres – plus grande que la statue de l’unité de 182 mètres de long – va passer à une distance de 72 lakh kilomètres de la Terre le 1er juin. La distance, bien qu’elle soit 20 fois supérieure à la distance entre la Terre et la Lune, est considérée comme « proche » à l’échelle astronomique.

Jet Propulsion Laboratories, qui est financé par la NASA et géré par le California Institute of Technology, gère un tableau de bord Asteroid Watch, selon lequel KT1 est l’une des cinq approches d’astéroïdes les plus proches du 31 mai au 2 juin. Un astéroïde de la taille d’un bus passe le 31 mai, à une distance qui correspond au tiers de la distance entre la Terre et la Lune. . D’autres approches sont deux astéroïdes de la taille d’une maison et un astéroïde de la taille d’un avion, passant à des distances allant de 11 lakh kilomètres à 59 lakh kilomètres. Cependant, en raison de leur petite taille, ils ne sont pas considérés comme potentiellement dangereux par l’agence spatiale.

D’un autre côté, le KT1 est beaucoup plus gros. La NASA classe tout astéroïde de plus de 150 mètres et passant à moins de 75 lakh kilomètres comme potentiellement dangereux. De tels corps célestes, selon la NASA, « justifient une observation rapprochée », car au fil du temps, la modification de l’attraction gravitationnelle provenant de planètes en mouvement peut modifier la trajectoire d’un astéroïde, ce qui en fait une traversée de la Terre.

Un astéroïde d’une telle taille, s’il heurte la Terre, peut avoir un impact dévastateur sur notre planète bleue. Heureusement, la NASA a développé les technologies qui peut envoyer une masse énorme entrer en collision avec un astéroïde dangereux pour le briser et dévier son chemin. Avant que l’humanité n’évolue pour pouvoir les briser, la Terre a été frappée par de nombreux petits astéroïdes et météorites dans le passé. Il y a 66 millions d’années, lorsqu’un astéroïde de quelques kilomètres de diamètre a frappé la Terre, il a anéanti les trois quarts des espèces végétales et animales de notre planète bleue. Les dinosaures étaient l’un d’entre eux. La collision a produit une énergie équivalente à plusieurs millions d’armes nucléaires explosant simultanément.

