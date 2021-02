La NASA met en garde contre une flopée d’astéroïdes qui se dirigent vers la Terre dans les jours et les semaines à venir, certains se situant entre nous et la lune, d’autres mesurant à peu près la même taille que le Golden Gate Bridge.

Le 10 février seulement, au moins quatre objets géocroiseurs (NEO) devraient faire vibrer la Terre.

L’astéroïde 2021 CX de neuf mètres a déjà dépassé la planète à une distance de sécurité de 1,9 million de kilomètres.

Des roches spatiales, dont la Statue de la Liberté, de la taille de la Statue de la Liberté, de 119 mètres de long 2019 YP5 et la DB de 5 mètres de 2008 suivront peu après à une distance de 3,1 millions de km et 5 millions de km respectivement.

Mercredi, ce sera le CE3 2021, d’un diamètre de 16 m, qui passera la planète à une distance de 7,3 millions de km.

Moins de 24 heures plus tard, prouvant que la taille n’a pas toujours d’importance en ce qui concerne la menace posée par les roches spatiales, l’astéroïde de six mètres 2021 CU1 passera la planète à 605.113 km.

Pour référence, la distance moyenne entre la Terre et la Lune est d’environ 385 000 kilomètres.

Peu de temps après, pour ne pas être en reste à effrayer l’enfer des terriens d’observation des étoiles, l’astéroïde 2021 CO, mesurant 32 mètres de long, s’interposera entre nous et la lune à une distance de 345885 km et à une vitesse de 41000 kilomètres à l’heure.

De peur que quiconque ne soit trop à l’aise, la NASA avertit en mars de l’astéroïde 2001 FO32 de la taille du Golden Gate Bridge, d’un diamètre estimé entre 769 m et 1,6 km, qui devrait passer à moins de 2 millions de km de notre planète.

