Un astéroïde géant se rapproche de la Terre à Halloween – NASA

Le corps céleste “potentiellement dangereux” manquera notre planète d’environ 2 millions de kilomètres, selon l’agence spatiale américaine

Un astéroïde de la taille d’un grand gratte-ciel passe devant la Terre autour d’Halloween à une distance relativement proche d’un peu plus de 2 millions de kilomètres, selon les estimations de la NASA.

Le corps céleste, désigné 2022 RM4, a été détecté le week-end dernier et est considéré comme «potentiellement dangereux» en raison de ses paramètres – qui se situent entre 330 et 740 mètres (1082 à 2427 pieds). Son approche la plus proche de la Terre le 1er novembre la rendra à environ 2,3 millions de kilomètres (1,4 miles), soit environ six fois plus que la distance moyenne à la Lune.

L’agence spatiale américaine signale comme menaces potentielles tous les astéroïdes qui se trouvent à moins de 7,5 millions de kilomètres (4,6 miles) et mesurent au moins 140 mètres (459 pieds). Ces objets sont suivis par de nombreux astronomes pour vérifier si leurs orbites ont été calculées correctement.

L’astéroïde 2022 RM4 passera à moins de 6 distances lunaires mardi. C’est très proche pour un astéroïde de cette taille. Peut-être aussi grand que 740 mètres, il est beaucoup plus grand que l’astéroïde d’environ 50 mètres qui a créé Meteor Crater en Arizona. #2022RM4https://t.co/l1VN9Tt2Ar pic.twitter.com/UtRs5IvMUq -Tony Dunn (@tony873004) 30 octobre 2022

Le mois dernier, la NASA a écrasé un vaisseau spatial robotique sur l’astéroïde Dimorphos pour tester l’ampleur de son impact sur sa trajectoire. Le projet recherchait les actions possibles à prendre afin de détourner une collision catastrophique, si l’humanité était capable de détecter la menace à temps pour lancer des contre-mesures.

LIRE LA SUITE: La NASA révèle les résultats des tests de “défense planétaire”

L’agence a considéré la mission DART comme un succès qui a prouvé conceptuellement l’approche de la défense planétaire. Il a réduit l’orbite de 11 heures et 55 minutes de l’astéroïde autour de son plus grand astéroïde parent, Didymo, de 32 minutes, a-t-il rapporté le mois dernier.