Un astéroïde fait l’un des passages les plus proches de la Terre jamais enregistrés

Un astéroïde de la taille d’un camion a effectué l’un des passages les plus proches de la planète Terre jamais enregistrés.

Le petit astéroïde proche de la Terre, appelé 2023 BU, a survolé la pointe sud de l’Amérique du Sud à 19 h 27 HE jeudi à environ 2 200 milles (3 540 kilomètres) au-dessus de la surface de la Terre. Cette distance était bien dans l’orbite des satellites mondiaux.

Il n’y avait aucun risque que l’astéroïde frappe la Terre, selon la NASA.

Si la roche spatiale, qui est estimée à 11,5 à 28 pieds (3,5 à 8,5 mètres) de diamètre, s’était dirigée vers la Terre, elle aurait transformée en boule de feu une fois entrée dans l’atmosphère et désintégrée. Tous les débris restants seraient tombés au sol sous forme de petites météorites, selon l’agence spatiale.

L’astronome amateur Gennadiy Borisov a repéré l’astéroïde depuis l’observatoire MARGO à Nauchnyi, en Crimée, samedi. Borissov avait précédemment découvert la comète interstellaire 2I/Borisov en 2019.

Le Minor Planet Center, qui suit les positions des planètes mineures, des comètes et des roches spatiales, a également reçu des rapports récents d’observations de l’astéroïde 2023 BU. Une fois que suffisamment d’observations ont été enregistrées, le centre a annoncé la découverte de l’astéroïde. Sous les auspices de l’Union astronomique internationale, l’organisation est responsable de l’identification, de la désignation et des données orbitales de ces objets célestes.

Les observatoires du monde entier ont fait de nouvelles observations après l’annonce de la découverte dimanche, permettant d’affiner avec précision l’orbite de 2023 BU.

Le système d’évaluation des risques d’impact Scout du Center for Near Earth Object Studies de la NASA a analysé les données du Minor Planet Center et a prédit que l’astéroïde manquerait la Terre.

Le Center for Near Earth Object Studies, situé au Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en Californie, calcule la trajectoire de tous les astéroïdes géocroiseurs connus pour évaluer leur impact potentiel sur notre planète.

“Scout a rapidement exclu 2023 BU comme impacteur, mais malgré les très rares observations, il a néanmoins pu prédire que l’astéroïde ferait une approche extraordinairement proche de la Terre”, a déclaré Davide Farnocchia, ingénieur de navigation au JPL qui a développé Scout, dans un rapport. “En fait, il s’agit de l’une des approches les plus proches d’un objet géocroiseur connu jamais enregistrée.”

La gravité terrestre modifie la trajectoire des astéroïdes, mais 2023 BU est venu si près de notre planète que son orbite autour du soleil a changé après la rencontre.

Avant le passage rapproché de jeudi, l’astéroïde avait une orbite circulaire qui prenait environ 359 jours pour se terminer autour du soleil. Maintenant, les scientifiques estiment que l’orbite de l’astéroïde est allongée, prolongeant cette seule orbite du soleil à 425 jours.

