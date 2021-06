Un astéroïde estimé à 10 000 000 000 000 000 000 $ pourrait en fait n’être qu’un rocher ordinaire

Des chercheurs de l’Université de l’Arizona ont découvert que l’origine d’un astéroïde, 16 Psyche, pourrait être très différente de ce qu’on croyait à l’origine. L’étude indique que l’astéroïde n’est peut-être pas aussi métallique ou dense que présumé, mais un tas de débris, comme le plus petit astéroïde Bennu découvert en septembre 1999.

La recherche a été menée par un étudiant de premier cycle de l’université, David Cantillo, qui a été publiée dans la revue à comité de lecture The Planetary Science.

Selon des estimations antérieures, 16 Psyche pourrait être le noyau rocheux d’une petite planète qui n’aurait pas pu se former dans les premiers jours du système solaire. On croyait qu’il pouvait contenir jusqu’à 95% de métal, ce qui en faisait un corps plus dense plein de fer, de nickel et d’or. Il était possible que l’astéroïde contienne du métal d’une valeur de 10 000 milliards de dollars, ce qui pourrait faire de chaque personne sur Terre un milliardaire.

Cependant, selon de nouvelles recherches, il s’agit d’un amas de gravats plus poreux composé de 82,5% de métal, 7% de pyroxène à faible teneur en fer et 10,5% de chondrite carbonée délivrée par l’impact créé par d’autres astéroïdes. Une autre attente est que l’astéroïde de près de 114 miles de large pourrait également avoir une densité apparente ou jusqu’à 35% d’espace vide à l’intérieur. On pense que cela ne représente que 1% de tout le matériel de la ceinture d’astéroïdes.

Selon Cantillo, les données montrent des « estimations de faible densité » malgré la « contenu métallique élevé » de l’astéroïde. Cela indique qu’il a peut-être été exposé à des collisions avec d’autres astéroïdes contenant des chondrites carbonées.

Afin de sonder cela, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) envoie une mission sur l’astéroïde l’année prochaine en août. Il devrait arriver au début de 2026. Au cours de cette mission ambitieuse, les chercheurs étudieront le corps de l’astéroïde de près pour en savoir plus sur les processus qui ont contribué à la formation des planètes terrestres.

