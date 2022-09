Un astéroïde deux fois plus gros que Big Ben touchera l’orbite terrestre ce mois-ci, selon la NASA

Lorsque Leonardo Di Caprio et Jennifer Lawrence ont essayé d’avertir le monde d’un incident apocalyptique imminent, à savoir un astéroïde s’écrasant sur la terre dans le film à succès Don’t Look Up de l’année dernière, la plupart des gens ne les ont pas crus. Cependant, un incident étrangement similaire pourrait se produire dans la vie réelle ce mois-ci, même s’il ne mettra probablement pas fin au monde, comme le montre le film.

Dans moins de deux semaines, un gigantesque astéroïde, dont on estime qu’il fait deux fois la taille de Big Ben, la célèbre tour de l’horloge de Londres, entrera en collision avec l’orbite terrestre. L’énorme roche spatiale, connue sous le nom de 2008 RW, ne s’approche de la planète qu’une fois tous les trois à quatre ans.

Bien qu’il ait dépassé notre planète une infinité de fois plus tôt, cette fois, il se peut qu’il soit rasé de près, car son dernier survol sera plus proche que jamais. Le 13 septembre, à 1h50, il doit entrer sur notre orbite. Il se déplacera à une vitesse d’environ 10 km/h. Il passera devant la Terre à une distance d’environ 6,7 millions de kilomètres, ce qui est suffisamment proche pour que l’attraction gravitationnelle de la planète soit un facteur attirant 2008 RW vers son noyau.

Selon un rapport du Daily Star, il est suffisamment proche pour avoir été ajouté à la liste de surveillance de la NASA, bien que l’on ne sache toujours pas exactement où il pourrait atterrir s’il devait frapper la Terre. Le mouvement du 2008 RW, long de 160 mètres, est étroitement surveillé par la NASA.

L’astéroïde 2008 RW a été découvert le 2 septembre 2008, selon la NASA. En 1023 jours, elle effectue un tour complet autour du Soleil. La séparation actuelle de l’astéroïde 2008 RW de la Terre est de 51,63 millions de kilomètres ou 0,35 unités astronomiques. La lumière voyage de l’astéroïde 2008 RW à la Terre en deux minutes et 52 secondes.

