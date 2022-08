Un astéroïde de la taille d’un avion passera près de la Terre aujourd’hui à une vitesse de 64 800 km/h

Un astéroïde de 92 pieds de large passera par la Terre aujourd’hui, le 22 août. L’astéroïde de la taille d’un avion est le plus gros des quatre astéroïdes qui devraient s’approcher de la Terre. Selon le Jet Propulsions Laboratory de l’agence spatiale américaine NASA, le plus gros de ces astéroïdes, le 2020 QW3, se trouvera à 3,3 millions de kilomètres de la Terre à ses points les plus proches de l’approche de la planète. L’astéroïde devrait avoir une vitesse de 64 800 km/h. Alors que la NASA a classé l’astéroïde 2020 QW3 comme potentiellement dangereux en raison de la proximité de sa rencontre prévue avec la Terre, elle a souligné qu’il n’y avait aucune possibilité que la roche spatiale entre en collision avec la planète.

Trois autres astéroïdes – 2022 QV, 2015 QH3 et 2022 QM, passeront également par la Terre aujourd’hui. L’astéroïde qui sera le plus proche de notre planète est 2015 QH3. Il sera à 1,34 million de kilomètres de la Terre.

La NASA, dans le cadre de son initiative Asteroid Watch, par le biais du Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) du Jet Propulsion Laboratory suit et découvre des astéroïdes proches de la Terre. Si cette distance est ramenée à 4,5 millions de kilomètres, combinée à une taille supérieure à 460 pieds, alors ces astéroïdes sont considérés comme des objets potentiellement dangereux.

Les planètes de type astéroïde orbitent autour du soleil et ont un cycle de révolution différent en fonction de leur vitesse et de leur taille. La collision d’astéroïdes avec la Terre peut entraîner des dommages importants provoquant des ondes de choc, un rayonnement thermique, la formation de cratères avec des tremblements de terre associés et même un tsunami lorsque les objets rocheux heurtent des plans d’eau.

Pour protéger la Terre des dommages causés par une éventuelle collision d’astéroïdes, la NASA a lancé le test de redirection de double astéroïde (DART), une mission visant à étudier et à démontrer une méthode de déviation d’astéroïde en modifiant le mouvement de l’objet rocheux par impact cinétique.

