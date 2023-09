Un astéroïde affiche un comportement étrange à la suite de la frappe DART de la NASA

Après l’impact réussi de la mission DART de la NASA sur l’astéroïde Dimorphos, les scientifiques ont été confrontés à une série de résultats inattendus, le dernier en date étant l’allongement imprévu de la période orbitale de l’astéroïde autour de son plus grand partenaire, Didymos.

En septembre de l’année dernière, la mission DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA, d’une valeur de 308 millions de dollars, est délibérément entré en collision avec l’astéroïde Dimorphos. Ce vaisseau spatial de la taille d’un réfrigérateur a percuté l’astéroïde de 160 mètres de large à des vitesses allant jusqu’à 14 000 milles par heure (22 500 kilomètres par heure), dans le but de modifier sa trajectoire orbitale autour de son plus grand partenaire, Didymos. La paire binaire est située à 7 millions de miles (11 millions de kilomètres) de la Terre et ne constitue pas une menace pour la Terre, ni avant ni après le test de redirection.

La mission a été un succès retentissant ; l’impact a modifié la période orbitale de Dimorphos autour de Didymos de plus de une demi-heure, décalant sa position de plusieurs dizaines de mètres. Cet exploit dépassait de loin l’objectif de 72 secondes fixé par l’équipe DART, marquant le début de plusieurs résultats inattendus. L’expérience fait allusion à potentiel d’utilisation d’impacteurs cinétiques pour rediriger des astéroïdes dangereuxmais les nombreuses questions soulevées par la mission DART suggèrent qu’il nous reste encore beaucoup à comprendre.

Lors de l’impact avec Dimorphos, un puissant effet de recul a été observé. Dimorphos, considéré comme un astéroïde en tas de décombres composé de roches, de cailloux et de poussière mal connectés, a libéré une grande quantité de matière, appelée éjecta, dans l’espace lors de son impact. S’adressant à Gizmodo plus tôt cette année, Andy Cheng, chef de l’équipe d’enquête de DART décrit cet effet est similaire à celui d’un petit moteur de fusée, expliquant que c’est « un peu comme un petit moteur de fusée : vous avez un recul, une force de réaction en projetant tout le matériel ». Cette réaction a considérablement accru la force de l’impact. En fait, la poussée était presque quatre fois plus puissante que si le vaisseau spatial était entré en collision avec un astéroïde sans aucune production d’éjecta, ce qui rendait la déviation beaucoup plus efficace que prévu, a expliqué Cheng.

Le deuxième résultat inattendu de l’expérience DART a été le création d’un « nuage de rochers » autour de Dimorphos. L’impact a projeté environ deux millions de livres de roches poussiéreuses dans l’espace, soit suffisamment pour remplir six ou sept wagons. À l’aide du télescope spatial Hubble, les astronomes ont identifié près de 40 rochers à proximité de Dimorphos. Bien que ces rochers ne constituent pas une menace pour la Terre, leur présence suggère que la déviation d’un astéroïde vraiment dangereux pourrait entraîner la direction de rochers potentiellement dangereux vers notre planète.

La troisième découverte inattendue a été récemment présentée lors d’une réunion de l’American Astronomical Society, menée par des chercheurs de la Thacher School et de l’Université de Californie à Berkeley. À l’aide de l’observatoire Thatcher de 0,7 mètre situé dans le comté de Ventura, en Californie, l’équipe a mesuré la période orbitale de Dimorphos 20 à 30 jours après l’impact. Ils ont découvert que sa période orbitale s’était prolongée d’environ une minute, ce qui entraînait une rotation de 34 minutes autour de Didymos, contre 33 minutes initiales.

Cela était surprenant, car l’impact devait raccourcir la période orbitale, ce qui impliquait que Dimorphos ralentissait depuis le jour de l’impact. Les scientifiques sont perplexes face à ce constat. Dans leur prépublication arXiv, ils écrire:

Nous constatons qu’aucun mécanisme présenté précédemment pour ce système ne peut expliquer un changement de période aussi important, et la traînée due aux éjectas d’impact est une explication peu probable. D’autres observations du système (65803) Didymos sont nécessaires à la fois pour confirmer notre résultat et pour mieux comprendre ce système après l’impact.

Une théorie suggère que le nuage de débris massifs qui se forme et évolue rapidement, et qui se développe en amas, spirales et autres structures, pourrait avoir un impact sur la trajectoire de Dimorphos. Cependant, les auteurs de l’étude récente ne sont pas convaincus que ce phénomène soit la cause profonde de la période orbitale prolongée.

Avant la mission DART, la période orbitale de Dimorphos subissait déjà de lents changements. Pourtant, les différences observées ne peuvent pas être expliquées par plusieurs mécanismes connus, selon les chercheurs. Ceux-ci incluent le effet YORP binaire (une force de la lumière solaire qui modifie la rotation de deux corps en orbite), marées mutuelles (influences gravitationnelles entre objets), force différentielle de Yarkovski (une poussée due à l’absorption de la lumière solaire et à l’émission de chaleur), ou le résultat d’une perte soudaine de masse superficielle.

Des observations et des idées supplémentaires de la part d’un plus grand nombre de scientifiques sont clairement nécessaires sur ce sujet. Une contribution importante à cette recherche viendra de la prochaine mission Hera. L’Agence spatiale européenne (ESA) devrait lancer la sonde Hera en octobre 2024, destinée à étudier de près le système binaire Didymos-Dimorphos et à approfondir les résultats de l’expérience DART. Y compris ceux qui sont étranges et inattendus.

