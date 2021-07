Un astéroïde 3 fois plus grand que le Taj Mahal passera devant la Terre le 25 juillet

Un astéroïde trois fois plus gros que le Taj Mahal passera près de la Terre le 25 juillet. Selon la base de données d’objets géocroiseurs de la NASA, l’astéroïde « 2008 GO20″, d’un diamètre d’environ 220 mètres, atteindra son approche la plus proche de la Terre. vers 3 heures du matin le 25 juillet (heure normale de l’Inde). L’astéroïde doit passer à une distance de 4,7 millions de kilomètres de la Terre. Bien que son approche soit 12 fois la distance de la Lune à la Terre, l’astéroïde est considéré comme un objet proche de la Terre. « Proche » à l’échelle astronomique est encore assez grand du point de vue de notre vie quotidienne. Tout astéroïde ou autre petit corps du système solaire situé à une distance de 194 millions de kilomètres de la Terre est considéré comme un objet géocroiseur.

Bien que l’on espère que l’astéroïde passera en toute sécurité sur l’orbite terrestre, la NASA a néanmoins signalé la roche spatiale comme un objet potentiellement dangereux, étant donné qu’elle mesure plus de 150 mètres de diamètre et se trouve à une distance de 7,5 millions de kilomètres. Les objets potentiellement dangereux sont observés de près par l’agence spatiale car ils peuvent être influencés par le remorqueur gravitationnel des planètes et peuvent potentiellement changer leur orbite pour entrer en collision avec notre planète. Si un astéroïde potentiellement dangereux heurte la terre, il peut causer des dommages importants.

Heureusement, la NASA a développé un système de défense planétaire capable de détourner de dangereux astéroïdes. En novembre, la NASA s’apprête à envoyer un vaisseau spatial dans le cadre d’une mission DART (Double Asteroid Redirection Test), qui s’écrasera sur une lune de l’astéroïde Didymos de 780 mètres à une vitesse de 6,6 kilomètres par seconde. L’écrasement, qui devrait se produire en octobre 2022, est censé produire un impact cinétique et dévier l’astéroïde de son orbite vers l’orbite souhaitée loin de la Terre.

Si la mission DART réussit, elle renforcera notre sécurité contre les menaces extraterrestres telles que les astéroïdes et autres petits corps du système solaire. Il est important de disposer d’une solide défense planétaire contre les astéroïdes, car un astéroïde suffisamment gros peut faire des ravages s’il entre en collision avec la Terre. Il y a environ 66 millions d’années, lorsqu’un astéroïde de quelques kilomètres de diamètre est entré en collision avec la Terre, essuyant les trois quarts de sa vie.

