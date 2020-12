«Il est soupçonné d’avoir commis des viols, des agressions sexuelles et des harcèlements sexuels sur diverses victimes, mineures et adultes, et notamment d’avoir organisé le transport et l’hébergement des filles et des jeunes femmes au nom de Jeffrey Epstein», a déclaré le procureur.

PARIS – Un ancien mannequin français qui était un proche associé du financier en disgrâce Jeffrey Epstein a été accusé de viol de mineurs de plus de 15 ans et de harcèlement sexuel, a déclaré samedi le procureur de Paris.

La mise en examen de M. Brunel, qui a été placé en détention provisoire, est un développement significatif dans une enquête plus large que les procureurs de Paris ont ouverte en août 2019 pour découvrir des infractions potentielles commises soit en France, soit contre des victimes françaises à l’étranger dans le cadre du scandale Epstein.

La loi française criminalise les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans. Une relation sexuelle entre un adulte et un mineur de plus de 15 ans est légale à moins que les accusations d’abus sexuels puissent être étayées par des circonstances spécifiques telles que le recours à la coercition.

M. Epstein s’est suicidé dans une cellule de prison de Manhattan l’année dernière à l’âge de 66 ans. Il attendait son procès pour exploitation et abus sexuels de dizaines de filles et de jeunes femmes dans son manoir de Manhattan, son domaine à Palm Beach et d’autres endroits. Plus d’une décennie auparavant, il avait été reconnu coupable de sollicitation de prostitution auprès d’un mineur et avait été enregistré comme délinquant sexuel.

M. Brunel a été arrêté mercredi dans un aéroport près de Paris. Il n’était soumis à aucune restriction judiciaire à l’époque et était libre de voyager.

À partir des années 1970, M. Brunel s’est taillé une brillante carrière d’agent de mannequinat en France. Il a ensuite étendu sa carrière aux États-Unis, où il a rencontré et s’est lié d’amitié avec M. Epstein, voyageant souvent et socialisant avec lui avant les deux. eu une brouille alors que les accusations de trafic sexuel contre le financier ont émergé.