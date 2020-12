Jean-Luc Brunel, ancien mannequin et associé du financier Jeffrey Epstein, a été inculpé pour viol sur mineurs de plus de 15 ans et pour harcèlement sexuel, ont annoncé samedi les procureurs français dans un communiqué.

Brunel a été arrêté mercredi dans un aéroport parisien avant de monter à bord d’un avion pour le Sénégal. Il sera en détention provisoire alors que les enquêtes se poursuivent, ont indiqué les procureurs.

L’arrestation faisait partie d’une enquête plus large ouverte en août 2019, « ciblant des infractions sexuelles susceptibles d’avoir été commises par Jeffrey Epstein et d’éventuels complices sur des victimes françaises ou sur le territoire français », ont indiqué les procureurs.

Epstein se rendait fréquemment à Paris et devait un appartement de luxe sur la prestigieuse avenue Foch.

Brunel est soupçonné, entre autres, d’avoir « organisé le transport et l’hébergement de jeunes filles ou de jeunes femmes pour le compte de Jeffrey Epstein », selon le communiqué.

Il est considéré comme un « témoin assisté » pour des crimes de « traite des êtres humains de victimes mineures à des fins d’exploitation sexuelle », poursuit le communiqué – en droit français, cela signifie qu’une personne est soupçonnée d’un crime sans être officiellement inculpée.

Plusieurs anciens mannequins ont également directement accusé Brunel de viol. « C’est une énorme nouvelle. Je pleure de joie », a déclaré jeudi la mannequin néerlandaise Thysia Huisman lorsqu’elle a appris l’arrestation.

Selon l’AFP, Brunel a nié les accusations. Son avocate Corinne Dreyfus-Schmidt n’a pas pu être contactée immédiatement pour commentaires.

Epstein s’est suicidé l’année dernière en prison alors qu’il faisait face à des accusations de trafic sexuel.

Son ancienne petite amie, Ghislaine Maxwell, reste derrière les barreaux jusqu’au procès. Elle est accusée d’avoir recruté des filles pour que le financier les abuse sexuellement.