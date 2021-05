Un associé de Matt Gaetz est condamné pour crimes sexuels alors qu’il appelait à être le prochain membre du Congrès républicain – RT USA News

L’ancien percepteur des impôts de Floride, Joel Greenberg, a plaidé coupable à une litanie d’infractions, notamment des relations sexuelles avec un mineur et du trafic sexuel. Pour les libéraux, le représentant Matt Gaetz est le prochain sur la ligne de mire.

Greenberg a plaidé coupable lundi en Floride pour six chefs d’accusation, dont la traite de mineurs à des fins sexuelles, le harcèlement criminel et la fraude par fil. L’accusation de trafic sexuel concerne le don d’argent de Greenberg à des jeunes filles qu’il a rencontrées sur un site Web «Sugar Daddy». Greenberg a rencontré l’une de ces filles, une jeune fille de 17 ans, et a eu des relations sexuelles avec elle plusieurs fois avant de la présenter « Le mineur à d’autres hommes adultes, qui se sont livrés à des actes sexuels criminels avec le mineur, » selon son accord de plaidoyer.

Le cas de Greenberg ne retiendrait probablement pas l’attention nationale si les enquêteurs et les médias ne soupçonnaient pas «Autres hommes adultes» était le républicain Matt Gaetz, un républicain féroce et un fervent partisan de l’ancien président Donald Trump.





Gaetz n’a pas été nommé par des avocats des deux côtés lors du procès Greenberg, mais fait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice pour avoir prétendument payé des jeunes femmes pour des relations sexuelles, dont l’une – selon des rapports non vérifiés dans les médias – était le même mineur référencé dans l’affaire Greenberg. . Des messages texte obtenus par le Daily Beast montrent supposément que Greenberg impliquait Gaetz et faisait pression sur l’associé de Donald Trump, Roger Stone, pour obtenir une grâce avant la fin du mandat de Trump, mais Stone a mis en doute leur véracité.

Aucune accusation n’a été portée contre Gaetz, bien que les rumeurs aient également déclenché une enquête de la commission d’éthique de la Chambre contrôlée par les démocrates. Gaetz nie toutes les allégations portées contre lui et a affirmé que l’enquête du ministère de la Justice avait été ouverte par un fonctionnaire vindicatif qui avait tenté d’extorquer sa famille.

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Greenberg a accepté de coopérer aux enquêtes sur d’autres crimes sexuels. Encore une fois, Gaetz n’a pas été mentionné, mais l’avocat de Greenberg, Fritz Scheller, a déclaré en avril que cette coopération signifiait que «Matt Gaetz ne se sent pas très à l’aise aujourd’hui.» Lundi, cependant, il a demandé à des journalistes curieux de parler à l’avocat de Gaetz au lieu de commenter directement.

Alors que Greenberg a plaidé coupable, un avion a survolé le palais de justice fédéral d’Orlando en traînant une banderole qui disait «Cochez Tock Matt Gaetz.» Un groupe dédié à l’éviction du gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a pris la responsabilité de la location de l’avion.

Nous faisons voler cette bannière autour de la Cour fédérale d’Orlando où l’ailier de Matt Gaetz, Joel Greenberg, plaide coupable d’accusations sexuelles. Tick ​​Tock Matt Gaetz, le temps presse ⏳. pic.twitter.com/gxdtPFcQPY – Supprimer Ron (@RemoveRon) 17 mai 2021

Les commentateurs libéraux en ligne ont fait écho au sentiment de la bannière:

Ce fut une mauvaise journée pour Matt Gaetz et une journée incroyable pour tout le monde.Tick Tock Matt Gaetz⏳ – Jack Cocchiarella 🏴‍☠️ (@JDCocchiarella) 17 mai 2021

Joel Greenberg vient de rendre la vie vraiment difficile pour Matt Gaetz, et nous sommes ICI pour cela. 😏 – ReallyAmerican.com 🇺🇸 (@ ReallyAmerican1) 17 mai 2021

