Un assistant royal britannique s’excuse auprès du patron d’une association caritative pour un commentaire sur la course

“Lady Susan s’est engagée à approfondir sa conscience des sensibilités impliquées et est reconnaissante d’avoir l’opportunité d’en savoir plus sur les problèmes dans ce domaine”, a déclaré le palais dans un communiqué.

La déclaration du palais, publiée au nom de Hussey et Fulani, a condamné “l’épouvantable torrent d’abus sur les réseaux sociaux et ailleurs” dirigé contre Fulani, et a déclaré que cela avait été une “période extrêmement pénible” pour les deux parties.

La famille royale britannique fait à nouveau l’objet d’un examen minutieux en raison d’un documentaire Netflix en six parties sur Harry et Meghan, dans lequel le couple blâme la famille royale et les médias britanniques pour leur décision de quitter les fonctions royales en 2020 et de déménager en Californie.