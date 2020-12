WASHINGTON (AP) – Le fonctionnaire servant les yeux et les oreilles du président Donald Trump au ministère de la Justice a été banni du bâtiment après avoir tenté de faire pression sur les membres du personnel pour qu’ils renoncent à des informations sensibles sur la fraude électorale et d’autres questions qu’elle pourrait transmettre à la Maison Blanche, trois des gens familiers avec le sujet le disent à l’Associated Press.

Heidi Stirrup, alliée du principal conseiller de Trump, Stephen Miller, a été discrètement installée au ministère de la Justice en tant que liaison à la Maison Blanche il y a quelques mois. Au cours des deux dernières semaines, elle a été informée de quitter le bâtiment après que de hauts responsables de la justice aient appris ses efforts pour collecter des informations d’initiés sur les affaires en cours et le travail du ministère sur la fraude électorale, ont déclaré les gens.

Stirrup est accusé d’avoir approché des membres du personnel du département pour lui demander de lui donner des informations sur les enquêtes, y compris les affaires de fraude électorale, ont déclaré les gens. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la question.

L’effort est survenu alors que Trump continue à affirmer sans fondement qu’il a remporté l’élection et allègue sans preuve que la fraude électorale massive était responsable de sa défaite face au président élu Joe Biden.

Stirrup avait également étendu des offres d’emploi à des alliés politiques pour des postes à certains des plus hauts niveaux du ministère de la Justice sans consulter les hauts fonctionnaires du ministère ou le bureau du conseil de la Maison Blanche et avait également tenté d’interférer dans le processus de recrutement des personnels de carrière, une violation de la les politiques gouvernementales en matière de ressources humaines, a déclaré l’une des personnes.

Le ministère de la Justice a refusé de commenter. Les tentatives d’atteindre Stirrup pour commenter n’ont pas été immédiatement couronnées de succès.

Plus tôt cette semaine, le procureur général William Barr a déclaré à l’AP que les avocats américains et le FBI avaient examiné les allégations d’irrégularités électorales et n’avaient trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée qui modifierait le résultat des élections.

«À ce jour, nous n’avons pas vu de fraude à une échelle qui aurait pu avoir un résultat différent lors de l’élection», a-t-il déclaré mardi.

Trump a riposté à Barr jeudi, affirmant que le ministère de la Justice «n’avait pas l’air très dur» et qualifiant cela de déception. Mais il n’a pas laissé entendre que l’avenir de Barr en tant que procureur général pourrait être écourté.

«Demandez-moi cela dans quelques semaines à partir de maintenant», a déclaré Trump lorsqu’on lui a demandé s’il avait toujours confiance en Barr.

«Ils devraient examiner toutes ces fraudes», a déclaré Trump.

Il a également critiqué la déclaration de Barr selon laquelle une grande partie de ce qui a été présenté jusqu’à présent par la campagne Trump et ses alliés équivaut à des allégations relevant de poursuites, et non de crimes fédéraux.

«Ce n’est pas civil. C’est du crime. C’est très mauvais, des trucs criminels », a déclaré Trump.

Stirrup, qui était auparavant une figure centrale de la campagne de l’administration Trump en faveur de politiques d’immigration radicales, reste techniquement à son poste après avoir été placée au ministère de la Justice par le Bureau du personnel présidentiel de la Maison Blanche.

L’administration Trump a travaillé pour que les liaisons relèvent directement de la Maison Blanche plutôt que des agences où elles travaillent. Dans toute l’administration, il y a eu des inquiétudes selon lesquelles les liaisons compromettaient le travail non seulement des professionnels de carrière, mais aussi des propres personnes nommées par Trump.

Peu de temps après les élections, le bureau du personnel présidentiel avait également ordonné aux agents de liaison de renvoyer tous les candidats politiques à la recherche d’un emploi, tandis que Trump refusait d’accepter les résultats des élections. Le mandat de Trump se termine à midi le 20 janvier. Plusieurs milliers de personnes nommées à travers le gouvernement verront leur emploi prendre fin à cette date.

Le bureau du personnel de la Maison Blanche a été dirigé par l’ancien assistant personnel de Trump, John McEntee, qui a renouvelé les efforts de Trump pour débarrasser l’administration de ceux jugés «déloyaux» envers le président.

En septembre, le secrétaire au Logement et au Développement urbain, Ben Carson, a par inadvertance rendu public sa colère contre McEntee lorsque des caméras ont capturé un écrit au dos d’une page qu’il consultait lors d’un discours.

Dans une référence au Bureau du personnel présidentiel de la Maison Blanche, les notes de Carson ont déclaré: «Je ne suis pas satisfait de la façon dont PPO gère mon agence.» C’est un sentiment qui a été partagé dans tout le gouvernement.

Stirrup, un proche allié de Miller, était auparavant directeur par intérim du Bureau de réinstallation des réfugiés et était également agent de liaison adjoint à la Maison Blanche au ministère de la Santé et des Services sociaux.