Un assistant de Netanyahu affirme qu’Israël a accepté le plan de cessez-le-feu de Biden pour Gaza

Un collaborateur du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans une interview au Sunday Times britannique qu’Israël avait accepté le cadre du plan du président Joe Biden visant à mettre fin à la guerre à Gaza, même s’il a déclaré que ce n’était « pas une bonne affaire ».

Un accord n’a pas encore été finalisé et La position officielle d’Israël reste floue. NBC News a contacté le bureau du Premier ministre israélien pour obtenir des éclaircissements.

Biden a annoncé vendredi qu’Israël avait proposé un plan en trois parties qui mènerait à terme à un cessez-le-feu complet dans la bande de Gaza, ainsi qu’à la libération de tous les otages qui y sont détenus au cours des huit derniers mois. Il est « temps que cette guerre prenne fin », a déclaré Biden.

Samedi, Netanyahu a semblé saper le plan, en publiant une déclaration qualifiant un cessez-le-feu permanent à Gaza de « non-démarreur » tant que des conditions de longue date ne seront pas réunies pour y mettre fin. la guerre sont remplies, réitérant que « les conditions imposées par Israël pour mettre fin à la guerre n’ont pas changé : la destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, la libération de tous les otages et la garantie que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël ».

Dans une interview accordée au Sunday Times britannique, Ophir Falk, conseiller principal en politique étrangère de Netanyahu, a souligné qu’Israël ne rejetait pas l’accord, affirmant qu’il s’agissait d’un « accord que nous avons accepté – ce n’est pas un bon accord mais nous souhaitons ardemment que les otages soient libérés ». tous. »

Il a ajouté que les conditions d’Israël « n’ont pas changé » : la libération des otages et la destruction du Hamas.

Le plan de Biden prévoit la fin de la guerre, non pas avec la destruction du Hamas, comme le cherche Israël, mais avec un Hamas dégradé « plus capable » de mener une attaque à grande échelle contre Israël comme celle du groupe militant le 7 octobre. .

« Une guerre indéfinie dans la poursuite d’une notion non identifiée de victoire totale ne fera qu’enliser Israël à Gaza », a déclaré Biden.

Les factions d’extrême droite au sein du cabinet de Netanyahu ont vivement réagi à la proposition présentée par Biden, révélant ainsi les pressions intérieures concurrentes auxquelles Netanyahu est confronté.

Bezalel Smotrich, ministre des Finances et président du Parti sioniste religieux d’extrême droite, a déclaré : sur X qu’il « ne ferait pas partie d’un gouvernement qui accepterait les grandes lignes proposées et mettrait fin à la guerre sans détruire le Hamas ».

Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale et leader du parti d’extrême droite Pouvoir Juif, a qualifié la proposition de « victoire pour le terrorisme », affirmant qu’accepter l’accord serait une « défaite totale » et menaçant sur X « dissoudre le gouvernement » si Netanyahu acceptait la proposition.

Le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a qualifié les menaces proférées par Ben Gvir et Smotrich de « négligence de la sécurité nationale, des otages et des habitants du nord et du sud ». Lapid avait déjà promis son soutien à Netianahu s’il acceptait l’accord, au nom de ses partenaires d’extrême droite de la coalition.

« Il y a un accord sur la table et il doit être conclu. Je rappelle à Netanyahu qu’il dispose d’un réseau de sécurité de notre part pour l’accord d’otages si Ben Gvir et Smotrich quittent le gouvernement », a déclaré Lapid. sur X.

Pour sa part, « Netanyahu ne peut pas s’enthousiasmer pour un plan qui ne parvient pas à obtenir une ‘victoire absolue' », a déclaré Laura Blumenfeld, analyste du Moyen-Orient à la Johns Hopkins School for Advanced International Studies à Washington. « Ce n’est pas grave, à condition qu’il évite un mot : ‘Non’. »

Pendant ce temps, la pression internationale a continué de s’accentuer derrière les États-Unis, l’Espagne, la France, l’Allemagne et la Belgique soutenant chacune l’accord. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé samedi les dirigeants arabes pour affirmer leur engagement en faveur du cessez-le-feu. Le Qatar, l’Égypte et les États-Unis ont publié une déclaration commune soutenant le plan de paix.

Un porte-parole du Hamas a publié une déclaration peu après l’annonce, affirmant que le groupe « considère positivement ce qui a été inclus dans le discours du président américain Joe Biden ».

La première phase du plan comprend six semaines de cessez-le-feu complet, le retrait des forces israéliennes des zones peuplées et la libération des femmes et des enfants retenus en otages. La deuxième phase verrait la libération de tous les otages vivants en échange des Palestiniens emprisonnés en Israël, avant une reconstruction majeure à Gaza et le retour des dépouilles des otages décédés à leurs familles dans la phase finale.

« Biden met fin à la guerre », a déclaré Sanam Vakil, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House.

« Il est très évident qu’Israël à lui seul ne peut pas atteindre ses objectifs de victoire totale et d’éradication du Hamas », a-t-elle déclaré, et le discours de Biden visait à faire pression sur Israël pour qu’il change de tactique et « trouve une porte de sortie vers cette guerre ».

Samedi soir, des dizaines de milliers d’Israéliens se sont rassemblés à Tel-Aviv pour exhorter le gouvernement à accepter un cessez-le-feu. En réponse à la déclaration de Biden, le Forum des familles d’otages, l’organisation israélienne qui milite pour la libération des otages pris lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre, a appelé les membres du parlement israélien à accepter l’accord.

« Le forum exige le retour de tous les otages, certains pour être réhabilités et d’autres pour être enterrés, et ne pas laisser passer l’occasion qui s’est présentée de les ramener chez eux. »