WASHINGTON (AP) – L’attaché de presse adjoint de la Maison Blanche, TJ Ducklo, a été suspendu pendant une semaine sans salaire après avoir apparemment lancé une menace sexiste et profane à un journaliste cherchant à couvrir sa relation avec un autre journaliste.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré vendredi dans un communiqué que Ducklo avait été suspendu sans solde avec l’approbation du chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain. Elle a déclaré que Ducklo «est le premier à reconnaître que ce n’est pas la norme de comportement établie» par le président Joe Biden, et que Ducklo a envoyé au journaliste en question «une note personnelle professant son profond regret».

La vie personnelle de Ducklo a fait l’objet d’un examen minutieux plus tôt cette semaine lorsque Politico a rendu compte de sa relation avec un journaliste du média Axios, chargé de couvrir la campagne Biden et sa transition. Avant que Politico ne raconte l’histoire mardi, People Magazine a publié un profil élogieux de la relation. C’était la première fois que l’un ou l’autre reconnaissait publiquement la relation.

Vendredi, Vanity Fair a publié un rapport citant deux sources anonymes selon lesquelles Ducklo avait menacé le journaliste de Politico d’essayer de supprimer l’histoire, en lui disant: «Je vais vous détruire.

Psaki, la directrice des communications de la Maison Blanche Kate Bedingfield et Anita Dunn, directrice des opérations de l’aile ouest, auraient toutes été impliquées dans des conversations avec les rédacteurs en chef de Politico à propos de l’incident. Psaki a déclaré dans sa déclaration que lorsque Ducklo reviendra, il ne sera affecté à aucun journaliste de Politico.

La Maison Blanche du président Donald Trump était connue pour ses relations conflictuelles avec les journalistes, et Trump lui-même et ses principaux porte-parole se battaient fréquemment et lançaient des attaques personnelles contre des journalistes derrière le podium. Mais la Maison-Blanche Biden a cherché dès le début à donner un ton plus cordial et professionnel à la presse de Washington, en installant un cadre de communicateurs chevronnés à Washington dirigés par Psaki.

Lors de sa première journée derrière le podium, Psaki a déclaré aux journalistes: «J’ai un profond respect pour le rôle d’une presse libre et indépendante dans notre démocratie et pour le rôle que vous jouez tous».

« Il y aura des moments où nous ne serons pas d’accord », a ajouté Psaki, « mais nous avons un objectif commun, qui est de partager des informations précises avec le peuple américain. »

Biden a offert sa propre norme pour la conduite qu’il attend de son personnel dans les commentaires qu’il a faits lors d’un assermentation virtuelle avec le personnel le jour de son assermentation.

«Je ne plaisante pas quand je dis ceci: si jamais vous travaillez avec moi et que je vous entends traiter un autre collègue avec irrespect, parler à quelqu’un, je vous licencierai sur-le-champ», a-t-il déclaré ce jour-là. ands ou mais. »